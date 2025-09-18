-
Dags att uppgradera
Samsungs One UI 8 har nått Sverige
Samsungs Android 16-baserade One UI 8 har nu nått svenska Galaxy S25-enheter.
Samsungs utrullning av den skarpa versionen av Android 16-baserade One UI 8 har nu nått svenska Galaxy S25-enheter.
Den nya versionen fokuserar på avancerad AI, med funktioner som anpassar sig efter din användning. Bland nyheterna finns Now Bar för realtidsaktiviteter, Gemini Live som tolkar vad du ser med hjälp av AI, och Circle to Search för snabb sökning. Säkerheten har också stärkts med Knox Matrix och Knox Enhanced Encrypted Protection. Dessutom ingår verktyg som Audio Eraser för att ta bort bakgrundsljud och Portrait Studio för AI-genererade porträtt. Gränssnittet har även förbättrats för enklare multitasking.