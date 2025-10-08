"Han köpte Samsung Galaxy S25 Ultra med Smart TV på köpet för bara 4000 kronor – det här gäller"

Vad sägs om en Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsungs flaggskeppstelefon och dessutom en 55 tums Smart TV från samma tillverkare på köpet? Allt för bara 3960 kronor, förutsatt då att du binder ditt abonnemang i två år.

Det erbjudandet låter förmånligt och det var vad som fick Mobilläsaren John som nu hört av sig till redaktionen att slå till. För Mobil berättar John att han såg erbjudandet på Tele2:s webbplats, lade produkten i varukorgen och ringde sedan Tele2 för att slutföra köpet och därmed förlänga det familjeabonnemang han redan hade.

Efter kontakt med flera medarbetare på Tele2 och efter att ha blivit hänvisad till en högre chef och till bolagets kundombudsman står det klart att Tele2 inte vill fullfölja köpet. Motiveringen är att priset som uppgivits på hemsidan är fantasipriser och långt ifrån det som gäller.

Annons

När vi idag går in på hemsidan så är det billigaste alternativet för S25 Ultra med Smart TV och 24 månaders tillägg av ny familjemedlem till ett befintligt familjeabonnemang ett totalpris på 18 816 kronor.

Det här gäller när priset är fel

Annons

Om en e-handlare uppger fel pris i sin webbshop och kunden har fått en bekräftelse på genomfört köp så är e-handlaren skyldig att sälja varan för det pris som står i bekräftelsen, detta enligt Konsumentverket. Det finns dock ett undantag från den här regeln och det är om priset är uppenbart felaktigt, till exempel så lågt att du som kund borde inse att det är fel. Då behöver inte företaget sälja till det priset. Den kund som inte är överens med företaget i fråga om prisuppgiften är orimlig eller inte kan ta upp ärendet i ARN, Allmänna reklamationnämnden.

I fysiska butiker gäller att du betalar det pris som anges i kassan. Du kan alltså inte hävda att du ska få köpa något till det pris som står på hyllkanten eller prislapp, Om det i kassan uppdagas att en vara är felmärkt så får du helt enkelt som kund välja att inte köpa den varan eller att köpa den till det riktiga priset.

Annons

Företag är skyldiga att ha tydlig prisinformation både i butik och i webbshoppar och om de inte har det kan du som kund anmäla bolaget till Konsumentverket som även redogör för vilka regler som gäller.