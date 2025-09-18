Nu kan du spela in telefonsamtal med Samsung Galaxy S25

Svenska användare av Samsung Galaxy S25, S25 Plus och S25 Ultra har nu börjat få uppdateringen till Android 16 och One UI 8. Med den uppdateringen kommer också en utlovad och efterlängtad funktion: Möjligheten att spela in telefonsamtal direkt i mobilens telefonapp.

Funktionen kom redan med One UI 7 och Android 15, och när vi intervjuade Samsungs mobilchef i Sverige, Anders Elmby, i samband med S25-lanseringen, bekräftade han att funktionen även skulle komma till svenska användare. Samtalsinspelning är annars en funktion som finns i bland annat Iphone och Googles Pixelmobiler, men som är avstängd för svenska användare trots att det är lagligt att spela in samtal här.

Våra tidiga testexemplar hade också funktionen, men den avaktiverades innan säljstart och de som köpte en Galaxy S25 kunde inte heller finna funktionen. Beskedet från Anders Elmby var att funktionen var fördröjd men skulle komma, samtidigt som Samsungs support ofta gav beskedet att funktionen inte var aktuell för Sverige när kunderna ringde.



Till slut meddelade Samsung innan sommaren att funktionen skulle komma under sommaren, och att den hade blivit fördröjd på grund av att användaravtalet behövde skrivas om. Även sommaren missade man med ett par veckor, men när de nya enheter som lanserades under sommaren med Android 16, Samsung Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 och S25 FE, alla hade samtalsinspelning framstod det som rimligt att funktionen skulle komma till S25 när den uppdaterades till Android 16. Så blev också fallet.

För att spela in ett telefonsamtal börjar du med att ringa upp den du vill prata med. När samtalet är uppkopplat får du en bandspelarikon i telefonappen som du kan trycka på för att spela in samtalet. Den du talar med får ett meddelande om att samtalet spelas in.