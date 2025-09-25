-
Duell
Samsung Galaxy S25 Ultra mot Galaxy S7: Så mycket har hänt med kamerorna
Vi har jämfört kamerorna i Samsung Galaxy S25 Ultra mot den nio år äldre Galaxy S7 för att se hur mycket som verkligen hänt.
På många områden känns Galaxy S7 relativt modern fortfarande, men ett område där det märks att det hänt mycket är kameran. Så snart jag tar bilder i lite mörker är kameran i S7 helt oanvändbar. När S25 Ultra presterar riktigt användbara bilder kan S7 i ens urskilja något av samma motiv. Även i bilder i fullt dagsljus är skillnaderna tydliga och det gäller inte bara då områden som zoom där det skett tydliga uppdateringar i hårdvara. Även i enkla bilder i dagsljus är det tydligt att S7 kämpar med för hårda kontraster och mycket begränsat dynamiskt omfång.
I vår bildjämförelse är det aldrig några problem att skilja på bilderna från S7 respektive S25, S25 är alltid klart bättre, men särskilt tydlig blir skillnaden när det är lite mörkare.
