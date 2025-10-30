Det sämsta med Samsung Galaxy S25

Batteritiden är lynnig. Ibland klarar jag mig dagen ut med halva batteriet kvar, ibland behöver mobilen akut laddas vid fyratiden. Det kan vara svårt att förutsäga vilket. Vissa appar drar tydligt mycket batteri, och kanske också mer batteri än samma app gör på andra mobiler. Till dem hör Pocket Casts och Merlin. Om täckningen är lite svagare är det också tydligt att batteriet töms i rasande takt. Men det kan vara svårt att förutsäga eller förebygga, och i praktiken är detta en telefon man helst har med sig ett reservbatteri till, om inte annat så för säkerhets skull.

Kamerorna uppfyller mina förväntningar, men inte mer. De är ju samma kameror som suttit i serien sedan Galaxy S22. Samsung säger att man använder den ökade beräkningskraften till att sätta ihop allt fler exponeringar, men jag kan inte påstå att det märks på bildresultatet. Möjligen går det snabbare att ta mörkerbilder nu.

Bildresultatet är helt okej från huvudkameran men det känns som om det finns mobiler som är billigare med bättre huvudkamera nu. Telekameran är trevlig att ha men tar bilder som är bara marginellt skarpare än vad andra mobilkameror klarar även utan separat zoomkamera, bara genom att använda sensorns höga upplösning. Det börjar bli dags för Samsung att byta ut den här kamerauppsättningen känns det som.

Det här tipset är ett utdrag ur en långtidstest av Samsung Galaxy S25.


