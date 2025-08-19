Trump Mobiles telefon byter skepnad- igen

Trump Mobile inledde sommaren med en glittrande guld-Android med namnet Trump T1 Phone för 499 dollar, komplett med MAGA-slogans och löften om amerikansk produktion. Strax efter premiären försvann dock ”Made in USA”-stämpeln och ersattes av det något mer luddiga ”designed with American values in mind”. Samtidigt fick telefonen krympa; skärmstorleken sjönk från 6,78 till 6,25 tum, arbetsminnet halverades och enheten framstod allt mer som en suspekt fantasiprodukt snarare än en riktig produkt.

Nu förändras saker och ting igen. Nu syns inte ett spår av den utannonserade T1 Phone i företagets reklam, som i stället lyfter fram vad som ser ut som en guldbelagd Iphone 16 Pro med Trump Mobile-logga och amerikansk flagga. Den påstådda mobilen finns förstås inte att beställa, utan verkar vara en kreativ rendering eller möjligtvis ett special­tillverkat skal på en vanlig Iphone.

Redan från början tongångarna kring den påstådda mobilsatsningen varit skeptiska, men har nu allt mer börjat övergå till rent ironiska med kommentarer som att satsningen speglar president Trumps politiska arbete.