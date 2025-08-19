Spotify lanserar nytt DJ-verktyg för spellistor

Spotify har öppnat betaversionen av ett nytt verktyg som låter Premium-användare skapa sömlösa övergångar mellan låtar i sina spellistor. Genom att välja “Mix” i verktygsfältet kan man snabbt göra en automatisk blandning eller själv justera volym, EQ och effekter för varje övergång.

Verktyget visar varje låts tempo (BPM) och tonart, vilket gör det lättare att hitta optimala mixpunkter. Användare kan spara sina mixade spellistor, dela dem med andra eller samarbeta med vänner som också har Premium.

Funktionen rullas nu ut till alla Premium-användare som har den senaste versionen av Spotify-appen.