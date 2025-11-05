Motorola Edge 70 officiellt lanserad: 5,99 mm tunn

Mobil rapporterade redan i slutet av förra veckan att Motorola på ett okonventionellt sätt börjat sälja Edge 70-telefonen innan den officiellt lanserats. Då kunde vi också redogöra för telefonens specifikationer och för Motorolas generösa lanseringsrabatt med en hel hög inkluderade andra produkter.

När nu telefonen är officiellt lanserad så upphör lanseringserbjudandet med rabatt att gälla, men fortfarande så inkluderar Motorola under november och december sin laddare, smartklocka, hörlurar och en Moto Tag i priset på Edge 70 som är 8990 kronor.

Telefonen i sig är 5,99 mm tunn om man inte räknar med kamerabulan som består av två kameror, en huvudkamera på 50 megapixel och en vidvinkel även den på 50 megapixel. Även selfiekameran på framsidan är på 50 megapixel och Motorola lyfter själva gärna att detta är den enda tunna med tre kameror, men telefonen är tjockare än både Iphone Air och Samsung Galaxy S25 Edge.

Ett område där Motorola briljerar är dock på batteri med 4800 mAh som är mer än både Apple och Samsung och så är ju även priset på denna telefon lägre.

Motorola fokuserar mycket på färg och material som sticker ut i mängden och det gäller även denna telefon Motorola Edge 70. Telefonen kommer i tre olika färger, en gråaktig och två oliak gröna nyanser, alla tre modeller med kontrasterande accentfärger runt kamerorna. Materialet i telefonen, kan vi konstatera efter att ha känt på de olika varianterna är matt och gummiaktigt så de ligger säkert och bra i handen.

Motorola har ett tillbehör i form av ett skal med magnetring så att telefonen den vägen får stöd för Qi2-laddning, men även utan skalet har telefonen stöd för trådlös laddning.

Motorola Edge 70 har en skärm på 6,67 tum av oled-typ, drivs av mellanklasschippet Snapdragon 7 Gen 4 och har utvecklats framförallt för att tekniken nu gör det möjligt. Ramen är i aluminium och kisel-kol-batteritekniken är det som gör att man ändå nu kan få ett relativt stort batteri i ett format som detta.