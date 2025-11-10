Nya källor: Samsung Galaxy S26-serien inte försenad trots allt

Mobil har tidigare rapporterat om möjliga förseningar i Samsungs lanserignsplaner av S26-serien. Då uppgav koreanska Money Today 25 februari 2026 som lanseringsdatum och platsen för eventet San Francisco. Enligt den koreanska ekonomisajten ska det här då ha bekräftats av källor med insyn. Orsaken för denna försening skulle vara att Samsung först hade tänkt inkludera Edge-modellen i S26-trion men nu nu återgått till tidigare plan att som tidigare inkludera basmodell, Plus och Ultra i lanseringen.

De nya uppgifter som nu kommer från ChosunBiz talar också om att det varit en försening men att den snabbt hanterats. Därför ska nu lanseringen planeras till slutet av januari och säljstart till februari, ungefär som vanligt alltså.

Anledningen till att San Francisco valts för evenemanget sägs vara områdets starka koppling till AI. Samsung själva har ett utvecklingscenter med starkt AI-fokus i San José och har tidigare haft flera lanseringar i Silicon Valley.

Rapporten som nu släppts anger också att Samsung kommer använda sitt eget Exynos 2600-chipp i Galaxy S26 och S26 Plus medan Ultra-modellen ska få Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 istället.