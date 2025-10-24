"Samsung Galaxy S26-serien försenas flera månader"

Många flaggskeppstelefoner på Android-sidan presenteras under året och tidpunkten sätts ofta dels beroende på när Google släpper nya Android, samt beroende av när Qualcomm gör sitt nya systemchipp tillgängligt.

Senaste tiden har därför Oneplus 15 och Xiaomis 17-serie presenterats och även Honor, Oppo, Sony, Asus och Samsung har bekräftat att de kommer släppa produkter med den nya Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

För Samsungs del kan det dock dröja. Enligt vanligtvis trovärdiga läckaren Ice Universe säger att S26-serien kan släppas först i mars 2026. Förseningen kan ha att göra med den bekräftade nedläggningen av S26 Edge på grund av låga försäljningssiffror för S25 Edge. Man tror alltså att S26-serien består av Galaxy S26, S26 Plus och S26 Ultra.

Annons

Även koreansk media rapporterar att S26 Ultra går i massproduktion under december inför den planerade säljstarten och att S26 och S26 Plus börjar tillverkas först nästa år. Detta då eftersom Samsung ursprungligen ska ha planerat att Edge skulle ersätta Plus-modellen men nu ändrat det beslutet och istället inkluderar Plus-modellen precis som tidigare år efter beslutet att Edge ska läggas ner.