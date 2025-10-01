-
Krönika: Lanseringarna som skapar en lucka i tiden
-
Nyheterna i Samsung One UI 8 på djupet
-
Tips och tricks: 8 smarta knep för Huaweis smarta klockor
-
Krönika: Billiga mobiler är inte dåliga
-
Krönika: Ökande likriktning och mer av samma
-
Apples lansering på djupet
-
Prisvärda mobiler, Swedbank, problemlösning, Xiaomi 15 Ultra och mer – Mobil ger svar
-
Krönika: Därför kan vi förvänta oss en ny Windows-telefon - del 2
-
Krönika: Därför kan vi förvänta oss en ny Windows-telefon
-
Krönika: Bra jobbat! Du har simmat 1 meter – se alla uppgifter om ditt träningspass här
Samsung uppges ångra sig och behålla Galaxy S26 Plus
Samsung uppges behålla Galaxy S26 Plus
Ihärdiga rykten har gjort gällande att Samsung har haft planera på att lägga ner Galaxy S26 Plus, men försäljningssiffrorna kan ha ändrat på det.
Samsung har enligt uppgifter från sydkoreanska publikationen The Elec valt att behålla Galaxy S26 Plus i sin kommande mobilserie, trots tidigare spekulationer om att modellen skulle ersättas av en ny Edge-variant. Bakgrunden till beslutet är att Galaxy S25 Edge inte nådde upp till förväntade försäljningssiffror. Den tunna och lätta designen, som innebar vissa kompromisser i funktionalitet och batterikapacitet, visade sig inte vara tillräckligt attraktiv för konsumenterna.
Samsung ska tidigare ha övervägt att satsa mer på Edge-konceptet, som fokuserar på en slimmad formfaktor med rundade skärmkanter och låg vikt. Enligt rapporten har företaget nu valt att justera strategin och istället behålla Plus-modellen, som erbjuder en mer balanserad uppsättning funktioner och bättre batteritid.
Om uppgifterna stämmer kommer Galaxy S26-serien att bestå av fyra modeller: Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Plus, Galaxy S26 Edge och Galaxy S26 Ultra.