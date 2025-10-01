Samsung uppges behålla Galaxy S26 Plus

Samsung har enligt uppgifter från sydkoreanska publikationen The Elec valt att behålla Galaxy S26 Plus i sin kommande mobilserie, trots tidigare spekulationer om att modellen skulle ersättas av en ny Edge-variant. Bakgrunden till beslutet är att Galaxy S25 Edge inte nådde upp till förväntade försäljningssiffror. Den tunna och lätta designen, som innebar vissa kompromisser i funktionalitet och batterikapacitet, visade sig inte vara tillräckligt attraktiv för konsumenterna.

Samsung ska tidigare ha övervägt att satsa mer på Edge-konceptet, som fokuserar på en slimmad formfaktor med rundade skärmkanter och låg vikt. Enligt rapporten har företaget nu valt att justera strategin och istället behålla Plus-modellen, som erbjuder en mer balanserad uppsättning funktioner och bättre batteritid.

Om uppgifterna stämmer kommer Galaxy S26-serien att bestå av fyra modeller: Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Plus, Galaxy S26 Edge och Galaxy S26 Ultra.