Extra tryck för att se naket
Så slipper du nakenchocker i Messages
Nu får alla användare möjligheten att skydda sig lite extra mot nakenbilder.
Google har nu gjort sin funktion för nakenskydd tillgänglig för alla användare av meddelandeappen Google Messages. Funktionen, som först presenterades förra hösten, är utformad för att skydda mottagare från att ofrivilligt exponeras för naket innehåll i meddelanden. När funktionen är aktiverad blir nakenbilder automatiskt suddiga och visas inte direkt. Istället får användaren en varning och möjlighet att välja om bilden ska visas eller inte.
Det som gör funktionen särskilt integritetsvänlig är att identifieringen av känsligt innehåll sker direkt på användarens enhet. Inga bilder eller data skickas till Google, vilket innebär att användarens privatliv respekteras fullt ut.
För att aktivera nakenskyddet, öppna Google Messages och trycker på din profilbild. Gå sedan till Inställningar för Messages, välj Skydd och säkerhet och tryck på Hantera varningar om känsligt innehåll. När du har aktiverat funktionen kommer bilder som bedöms som nakna att döljas automatiskt tills du själv väljer att visa dem.
Funktionen är ett steg i Googles arbete med att skapa tryggare digitala miljöer, särskilt i kommunikationsappar där användare kan få innehåll från både kända och okända avsändare.