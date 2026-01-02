Nothing uppdaterar Phone 3

Nothing har släppt en ny mjukvaruuppdatering till Nothing Phone 3 med flera visuella justeringar, nya funktioner och buggfixar, samt december månads säkerhetsuppdatering.

En av de tydligaste förändringarna är att batteriikonen nu kan visa procenttalet inuti symbolen. Det extra mörka läget har förbättrats för att fungera bättre i fler situationer, och animationerna för volymreglaget och Recorder‑appen har gjorts mjukare. Uppdateringen gör det också möjligt att använda olika ringsignaler för varje SIM‑kort, vilket är en ny funktion för användare med dubbla SIM‑kort.

Flera problem har åtgärdats i den nya versionen. Ett känt fel som kunde få Android Auto att frysa vid anslutning till bilens skärm är nu löst. Glyph‑funktionerna har blivit mer stabila, både när det gäller fickdetektering och användning tillsammans med kameran. Dessutom behåller videoinspelning nu inställningen för H.265‑kodning även när man byter inspelningsläge, och stegräknarens widget slutar animera på låsskärmen när Always‑on Display är aktiv.

Uppdateringen innehåller även förbättringar av systemets stabilitet, snabbare sökning efter Wi‑Fi‑nätverk samt förbättrad vibration och haptisk återkoppling. Precis som tidigare rullas uppdateringen ut stegvis till användare i olika regioner för att säkerställa en stabil lansering, så den kanske inte har kommit till dig ännu.