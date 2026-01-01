-
Nyskapande
Mobil listar: 2025 års bästa hörlurar
Årets headset löser ett faktiskt problem på utmärkt vis.
Årets headset: Nothing Ear 3
Vad som vid första ögonkastet framstår som en gimmick löser ett faktiskt problem. Tänk dig följande situation: Du befinner dig på en bullrig buss och lyssnar på musik eller poddar när det ringer. Det är din mamma som alltid klagar på att hon inte hör vad du säger när du pratar i headset i bullrig miljö, men att packa ihop headsetet och prata i telefonen är bökigt. På Nothing Ear 3 finns istället en mikrofon i etuiet som ger betydligt bättre än de i headsetet, för att den är större och för att du kan hålla den framför munnen. Det hjälper att headsetet också har utmärkt ljud och komfort.
Läs så klart vårt fullständiga test av Ear 3 också.
