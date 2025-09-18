Test: Nothing Ear 3 – Välljudande headset med charm och kvalitet

Betyg: 8/10 Bekväma

Musikljudet

Samtalsljudet

Extra mikrofon i etuiet för ännu bättre samtalsljud Batteritiden

Inte den bästa brusreduceringen

Brittiska Nothings första produkt var Nothing Ear, ett prisvärt headset med utmärkt ljud och cool design. Sedan dess har man breddat sig rejält och har i år lanserat fyra mobiler, en klocka och ett helt gäng headset. Och så nu Nothing Ear 3, den andra uppföljaren till deras ursprungliga headset.

Det är inte längre ett par billiga hörlurar, Nothing har sådana också, men Ear 3 är toppmodellen i deras sortiment med en prislapp på en bit över 2000 kronor. Man märker prisskillnaden mot de billigare headseten direkt, för etuiet har en solid aluminiumbas som känns robust under det genomskinliga locket.

Genomskinlig plast är något av Nothings signum, och även denna gång kan man se öronsnäckornas elektronik genom plasten. Etuiet har också genomskinliga detaljer utöver locket.

Formgivningen märks också på de ovala gummiplupparna som finns i fyra storlekar. De är riktigt bekväma även över tid och sluter tätt bra. Däremot måste jag trycka till dem lite då och då för att få bästa möjliga brusreducering.

Svagare brusreducering

Även i bästa fall är headsetets brusreducering bara hyggligt. Jag är nog lite bortskämd här, det senaste headsetet jag testat innan dessa var Oneplus Buds 4 som har fenomenal brusreducering. Jag kan också slå på genomhörning så att omgivningens ljud släpps igenom istället för att filtreras bort. Även detta läge är lite klent, och det kan vara svårt att föra en konversation med någon även när genomhörningen är på.

Men musikljudet är utmärkt, med en klar tydlig diskant och naturlig bas (den allra lägsta basen är lite uppskruvad för att ge extra tryck). Föredrar du bastung stämning i ditt headset kan du förstås använda equalizern i appen Nothing X, men här finns även en knapp för att öka på basen i flera steg till fullkomligt orimliga nivårer. Headsetet har stöd för högupplöst ljud via LDAC på Androidtelefoner, på Iphone är det som vanligt AAC som gäller.

Du styr headsetet genom att nypa på pinnarna och det fungerar utmärkt utan att jag råkar trycka av misstag när jag justerar inpassningen i öronen. Om du inte är nöjd med hur styrningen fungerar kan du justera den i appen. I appen finns även en hörseltestfunktion som skapar en anpassad equalizer om du har delvis nedsatt hörsel.

Extra mikrofon för särskilda tillfällen

Samtalsljudet är ett särskilt område för Nothing Ear 3. Man har kombinerat flera mikrofoner med benledning, och resultatet är ett ljud över snittet vid telefonsamtal. Headsetet gör ett bra jobb att filtrera bort omgivningens ljud utan att tappa för mycket i talkvalitet, men visst hör man ändå att man talar i headset på att det låter lite burkigare.

Och så har vi Super Mic, en extra uppsättning mikrofoner i etuiet. Du trycker och håller in en knapp på etuiet, eller dubbeltrycker om du inte vill hålla in knappen för att istället prata med etuiet som mikrofon. Du håller det inom ett par decimeter från munnen, och resultatet blir betydligt klarare ljud som är svårt att skilja från när du talar direkt i mobilen, även när du är i rejält bullrig miljö.

Du kan använda mikrofonen även när du inte pratar i telefon också. Har du en Nothing-mobil fungerar den då som en diktafon där din inspelning hamnar i appen Essential Space. Med hjälp av AI transkriberas också inspelningen till text, men det här fungerar så klart inte på svenska. Har du en annan mobil aktiveras istället mobilens röstassistent om du trycker på knappen och börjar tala.

Nothing har en förkärlek för gimmickar, och de lägger ofta in en kul funktion i sina produkter som är minnesvärd men kanske inte nödvändigtvis praktisk. Jag funderar på om Super Mic är en sådan. Om du ändå måste ta upp något ur fickan för att få bättre samtalsljud kan det ju lika gärna vara mobilen. Men då måste du samtidigt ta ur headsetet för att kunna växla till mobilens ljud, så jag köper att micken i etuiet är en smidigare lösning som tillför något på marginalen.

Batteritiden för headsetet är 5,5 timmar med brusreduceringen påslagen. Det är bättre än för Nothings förra headset men inte särskilt imponerande med dagens mått mätt, så det får ses som en nackdel för Nothing Ear 3. Mikrofonen i etuiet har också tagit lite plats från batteri så även etuiets batteritid är under snittet.

Så värst många andra nackdelar har inte Nothing Ear 3, och även om det är ett headset med en prislapp över snittet tycker jag att det är värt sitt pris.