Bli plusmedlem
Logga in

Ny mobil med spelinriktning

Oneplus visar upp Turbo 6 med jättebatteri

Oneplus har presenterat den nya mobilserien Turbo 6, som riktar sig till spelare och får batterier på 9000 mAh.

Ove Kaufeldt
Publicerad

Oneplus har presenterat en ny mobilserie med namnet Turbo 6. Serien är inriktad på spel och består av två modeller, Oneplus Turbo 6 och Oneplus Turbo 6V.

Företaget har ännu inte avslöjat alla tekniska detaljer, men betonar att Turbo 6-serien är framtagen för användare som vill ha lång batteritid och hög prestanda, särskilt för spel. Både modellerna kommer att ha batterier på 9 000 mAh. 

Lanseringen av Turbo 6-serien är planerad till den 8 januari i Kina. I en teaser-video visar Oneplus upp en enkel design, där standardmodellen Turbo 6 har något mer detaljer på baksidan än Turbo 6V.

Relaterade artiklar

android oneplus oneplus turbo 6v spel oneplus turbo 6

android oneplus oneplus turbo 6v spel oneplus turbo 6 nyheter