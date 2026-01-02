Oneplus visar upp Turbo 6 med jättebatteri

Oneplus har presenterat en ny mobilserie med namnet Turbo 6. Serien är inriktad på spel och består av två modeller, Oneplus Turbo 6 och Oneplus Turbo 6V.

Företaget har ännu inte avslöjat alla tekniska detaljer, men betonar att Turbo 6-serien är framtagen för användare som vill ha lång batteritid och hög prestanda, särskilt för spel. Både modellerna kommer att ha batterier på 9 000 mAh.

Lanseringen av Turbo 6-serien är planerad till den 8 januari i Kina. I en teaser-video visar Oneplus upp en enkel design, där standardmodellen Turbo 6 har något mer detaljer på baksidan än Turbo 6V.