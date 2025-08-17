BankID slutar fungera med äldre Android

Den digitala legitimationen BankID har över 8,5 miljoner svensk användare, vilket är drygt 99,9 % av alla folkbokförda svenskar i åldern 18–67 år. Nu kommer BankID att pensioneras för äldre versioner av Android, närmare bestämt Android 8 som lanserades hösten 2017. Det handlar inte om att appen kommer fortsätta att fungera men sluta få uppdateringar, utan funktionaliteten kommer att försvinna fullständigt. Berörda privatpersoner kommer att få information via sina banker om exakt när stödet upphör.

På iPhone är lägsta accepterade version Ios 15 från 2021.

Parallellt uppmanas företag, myndigheter och organisationer att agera före den 30 augusti, då version 5.x av BankIDs RP-API stängs ner. Den som vill fortsätta erbjuda e-legitimation och underskrift med BankID behöver byta till den senaste versionen 6.0. Uppgraderingen ger nya funktioner, löpande säkerhetsförbättringar och ett mer användarvänligt flöde. På BankID.com finns instruktioner för hur man kontrollerar aktuell version och genomför uppdateringen för att undvika driftstörningar.