Karttjänsten Waze överger äldre Android

Googles karttjänst Waze kommer inte längre att uppdatera navigations-appen på telefoner, surfplattor och andra enheter som kör Android 9 Pie eller äldre versioner. Appen fortsätter däremot att fungera som vanligt, men inga nya funktioner eller förbättringar kommer att läggas till.

Beslutet väntas snart nå den stabila utgåvan och drabbar främst äldre bilsystem och surfplattor för navigation. Även om Android 9 kan kännas ganska forntida är det förvånansvärt många som fortfarande använder det. Enligt statistik från Composables från april i år var det cirka 12,4 procent, eller drygt 410 miljoner enheter, som fortfarande använder Android 9 eller äldre.

Antalet enheter i Sverige uppskattas enligt Statcounter till drygt 3,6 procent.