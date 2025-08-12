Perplexity lägger bud på Chrome

Den AI-baserade söktjänsten Perplexity har lagt ett bud på 34,5 miljarder dollar för att köpa Googles webbläsare Chrome. Detta enligt publikationen Reuters. Med dagens växelkurs motsvarar det cirka 329,5 miljarder kronor. Budet är nästan dubbelt så stort som Perplexitys egen värdering, som nyligen uppskattades till 18 miljarder dollar, och betydligt lägre än vad Chrome anses vara värt som världens mest använda webbläsare.

Google har tydligt sagt att de inte har några planer på att sälja Chrome, och att endast de själva har kapacitet att driva webbläsaren framgångsrikt. Företaget kan dock tvingas till en försäljning där bakgrunden är en dom i USA där Google anses ha brutit mot konkurrenslagar genom att ha ett olagligt monopol inom internetsökning. Som en möjlig påföljd har det amerikanska justitiedepartementet föreslagit att Chrome ska avyttras. Om domstolen godkänner detta och Googles överklagande inte går igenom, kan bolaget tvingas sälja webbläsaren.

Förutom Perplexity har även OpenAI, Yahoo och Apollo Global Management uttryckt intresse för att köpa Chrome.