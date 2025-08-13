-
Google lockar med Pixel 10 Pro Fold
Det är drygt en vecka kvar till den officiella presentationen, men redan nu visar Google upp lite av deras nya vikbara Pixel.
Google har publicerat en officiell teaser för Pixel 10 Pro Fold på YouTube. I den cirka 30 sekunder långa videon visas telefonens design med rundade hörn, platta sidor och en platt skärm som liknar föregångaren 9 Pro Fold. Videon ger en tydlig blick på gångjärnet och kamerahuset på baksidan, som förväntas bära en trippelkamerauppsättning med en primär kamera på 48 megapixel kompletterad med en 10,5-megapixel ultravidvinkel och ett 10,8-megapixel 5×-zoom-objektiv. Inre skärmen visas med jämna ramar och en frontkamera i övre högra hörnet, troligen på 10 megapixel. Enheten syns i färgen Moonstone med silverfärgade kanter.
Teasern avslutas med texten ”Ask more of your phone” vilket kan tolkas som en skämtsam pik mot Apple genom att påminna om Siri-uppgraderingar som ännu inte har lanserats. Förra veckan publicerade Google även en teaser för de vanliga Pixel 10-modellerna, där samma humoristiska angrepp på Siri-löften förekommer.
Lanseringsevenemanget för Pixel 10-serien är inbokat till den 20 augusti, då alla detaljer om de nya telefonerna väntas avslöjas.