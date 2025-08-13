Google lockar med Pixel 10 Pro Fold

Google har publicerat en officiell teaser för Pixel 10 Pro Fold på YouTube. I den cirka 30 sekunder långa videon visas telefonens design med rundade hörn, platta sidor och en platt skärm som liknar föregångaren 9 Pro Fold. Videon ger en tydlig blick på gångjärnet och kamerahuset på baksidan, som förväntas bära en trippelkamerauppsättning med en primär kamera på 48 megapixel kompletterad med en 10,5-megapixel ultravidvinkel och ett 10,8-megapixel 5×-zoom-objektiv. Inre skärmen visas med jämna ramar och en frontkamera i övre högra hörnet, troligen på 10 megapixel. Enheten syns i färgen Moonstone med silverfärgade kanter.

Teasern avslutas med texten ”Ask more of your phone” vilket kan tolkas som en skämtsam pik mot Apple genom att påminna om Siri-uppgraderingar som ännu inte har lanserats. Förra veckan publicerade Google även en teaser för de vanliga Pixel 10-modellerna, där samma humoristiska angrepp på Siri-löften förekommer.

Lanseringsevenemanget för Pixel 10-serien är inbokat till den 20 augusti, då alla detaljer om de nya telefonerna väntas avslöjas.