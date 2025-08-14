Google börjar med språklektioner

Google arbetar med att lägga till en ny träningsfunktion i Google Translate som påminner om språklärningsappen Duolingo. Funktionen kallas Practice och erbjuds just nu som en betaversion där användare kan skapa personliga språklektioner.

Detta enligt publikationen Android Authority som hävdar att Practice kan vara nära en offentlig lansering och redan testas av en begränsad grupp användare. Det finns också indikationer på att Google kan börja ta betalt för funktionen framöver, antingen som en fristående avgift eller som del av företagets AI-prenumerationer.

När man aktiverat Practice kan man för tillfället öva franska eller spanska. Appens användargränssnitt kan visas på engelska, franska, spanska eller portugisiska och ger valmöjligheter mellan olika nivåer – grundläggande, medel och avancerat.

Övningarna är indelade i färdiga scenarier som mat och dryck, hälsningsfraser och att fråga efter vägen, med fler detaljerade underkategorier. Det går även att skapa egna övningar genom att beskriva en situation med text och sedan välja om man vill lyssna eller tala.

Practice använder rundbaserade quiz där svårighetsgraden kan justeras efter varje omgång. Funktionen håller koll på personliga mål och nya ord samt erbjuder dagliga uppgifter för att uppmuntra regelbunden användning.