Freja eID ansöker till nya e-legitimationssystemet

Freja eID Group har skickat in en ansökan till DIGG, myndigheten för digital förvaltning, för att få vara med i det nya offentliga systemet för e-legitimering. Om DIGG godkänner ansökan kan Freja teckna avtal och börja leverera sin e-legitimation redan den 1 januari 2026.

Det nya auktorisationssystemet är ett sätt för myndigheter att enklare köpa in e-legitimationstjänster. När leverantörer som Freja blir godkända blir de automatiskt ett alternativ för alla svenska e-tjänster som ansluter sig dit. Som användare kommer du då kunna välja Freja eID när du loggar in på dina myndighetssidor.

För att leverera sina tjänster får Freja en fast ersättning på 2,5 miljoner kronor per år för upp till 31,25 miljoner inloggningar. Behöver de hantera fler inloggningar får de 8 öre extra för varje gång. Eftersom Freja också planerar att koppla sin tjänst till Sweden Connect kan de få ytterligare 2 miljoner kronor per år. Sammanlagt innebär det att Freja skulle kunna få omkring 4,5 miljoner kronor årligen, plus extra pengar för fler inloggningar och tilläggstjänster, som att hjälpa utländska användare.

Johan Henrikson, vd för Freja eID Group, säger att den fasta ersättningen gör planeringen enklare och att obligatoriet för statliga myndigheter troligen leder till många nya samarbeten. Han hoppas att handläggningen går snabbt så att avtalsprocessen kan dra igång snart.