Äldrekritik mot Doro-telefoner i samband med abonnemangslansering – Doro svarar

Fråga: Inte direkt en fråga utan snarare en upplysning. Jag skulle aldrig göra något som stödjer Doro. De gör världens sämsta telefoner. Som kursledare och teknikhjälp för äldre ser jag dessa eländiga skapelser ställa till det för äldre. Doro är ett märke som aldrig borde ha funnits.

Erik Mörner svarar: Intressant att höra det från dig i just den rollen. Ja, har du läst mitt test av Doros senaste telefon så ser du att jag håller med dig helt. Doro sa ju själva att de har ett nytt koncept men det märktes ju inget av, det är verkligen telefoner att varna för. När dte gäller deras nylanserade abonnemang så har de relativt låga fasta månadskostnader, även om man inte får överdrivet mycket extra för pengarna man lägger. Det erbjuds ju dock telefonsupport vilket kan vara bra för en mindre van äldre och nätet som används är Telenors, så det kan knappast vara lika dåligt som Doros telefoner.

Doro svarar direkt:

"Tack för att ni delar era synpunkter och erfarenheter av våra produkter. Feedback är viktig för oss eftersom den hjälper oss förstå hur vi kan förbättra våra produkter och tjänster.Vi tar era synpunkter på stort allvar. På Doro arbetar vi kontinuerligt med att utveckla våra produkter baserat på verkliga användarupplevelser som era. Er feedback, tillsammans med andra kunders och användares, är arbete framför oss, fast beslutna att göra nödvändiga förbättringar. Vi vill gärna diskutera era specifika erfarenheter mer detaljerat. Kontakta oss gärna direkt så kan vi bättre förstå hur vi kan utveckla bättre produkter för denna viktiga målgrupp."

