Ny mobiloperatör: Låga priser, "inga krångliga paket och inga dolda avgifter"

Det finns tre olika abonnemang och de varierar i pris mellan 119 kronor per månad och 229 kronor per månad beroende på hur mycket mobildata du behöver. Abonnemangen uppges i reklamen vara "perfekta för Doro-telefoner" men har ingen särskild anpassning eller skiljer sig på något sätt andra operatörer inte erbjuder, Vidare poängterar Doro att abonnemangen som säjs under varumärket Doro Connect inte har några dolda avgifter. Det är oklart vad de menar med det, men jämför vi med andra liknande operatörer och deras erbjudanden så saknar Doro alla former av rabatter för den som blir ny kund. Till skillnad från hos många andra betalar du alltså fullt pris redan från start.

Doro Connect använder Telenor som leverantör och nyttjar alltså Telenors och Tele2 gemensamma mobilnät. Gemensamt för alla tre abonnemang är att de inte har bindningstid och liksom egentligen alla andra mobilabonnemang inkluderar obegränsade sms, mms och samtal.

Ganska billigt, inget extra

Det billigaste abonnemanget inkluderar bara 0,5 GB data och är tänkt för den som inte har en smartphone med appar utan en telefon med bara röstsamtal, sms och mms. Det kostar 119 kronor per månad. De två dyrare abonnemangen inkluderar 3 respektive 10 GB data för den som surfar och använder appar mer och de kostar 149 respektive 229 kronor. Det lägger sig relativt konkurrenskraftigt och hör till de billigare abonnemangen på marknaden, utan att vara billigast.

Viktigt för målgruppen kan vara att Doro Connect har en telefonsupport som man kan ringa till 08.30 - 16.30 på vardagar med stängt för lunch 12-13. Det går även att skicka e-post till supporten.

Det går att skaffa abonnemang på Doros webbplats, men än så länge verkar inte Doro låta dig inkludera abonnemanget redan när du köper en telefon så simkortet följer med redan då.

De nya abonnemangen är en strategi från Doros nya ägare Xplora, tillverkare av barnklockor, där de haft stor framgång med att erbjuda inkluderade abonnemang. Nu tar man alltså det konceptet med sig till Doro.