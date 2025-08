Test: CMF Buds 2 Plus by Nothing – Väldigt mycket headset för under tusenlappen

Tidigare i år testade jag det billigare och riktigt bra headsetet CMF Buds 2 från Nothing för 700 kr och tyckte att de gav riktigt bra värde för pengarna. Nu är det CMF Buds 2 Plus jag testar, till det yttre är de identiska men de kostar 100 kronor mer. Vad är förbättrat? Det mesta visar det sig.

Etuiet är kantigt men med rundade hörn och fickvänligt, det är också lätt att få i och ur öronsnäckorna. Det finns en synkknapp som underlättar om man vill para ihop headsetet med mer än en enhet. Det finns också ett hjul som inte fyller någon annan funktion än att du kan fästa en rem i de två hål som finns i hjulet. Hjulet är en rest från förra årets headset där du kunde styra vissa funktioner med etuiet, men det var inte en särskilt praktisk lösning, så nu är det bara en märklig designdetalj.

Själva öronsnäckorna har pinnar som gör dem lätthanterliga och gummipluppar i öronen. På pinnarna sitter touchkontroller men jag kommer inte åt dem oavsiktligt eftersom enkeltryck inte är ett alternativ för att styra dem, bara kombinationer av dubbeltryck och långtryck.

En udda detalj är att play pause inte är ett av alternativen när du trycker på headsetet. Tanken är väl att du ska pausa genom att ta ut en öronsnäcka, men jag går istället in och ändrar så att dubbeltryck på ena öronsnäckan spelar upp eller pausar. Headsetet svarar rätt långsamt på tryck så ibland hinner jag avbryta och återuppta uppspelningen för att jag trycker en gång till när inget händer.

Gummiplupparna finns i tre olika storlekar och du bör välja ett par som sluter tätt för bästa ljud och brusreducering. Du kan testa i appen Nothing X om plupparna gör det. Tyvärr sitter inget av paren riktigt bra på mig. De största sluter tätt men glider ut lite över tid så jag får trycka dem på plats igen. Passform är någonting individuellt så de kan mycket väl sitta bättre för andra.

Bra ljud på alla vis

När plupparna sitter på plats präglas headsetet av bra ljud och bra brusreducering. Både högtalarelementen och brusreduceringen är bättre jämfört med de billigare CMF Buds. Ljudet när jag spelar musik, särskilt om jag har en Androidmobil och väljer LDAC för högupplöst ljud, är riktigt fint, om än med en smula överdriven bas. Om du inte tycker den är nog överdriven kan du slå på ett Ultra Bass-läge i appen. Brusreduceringen är riktigt bra för prislappen, särskilt vissa typer av buller, som motorgräsklippare, försvinner mer eller mindre helt. Vindbuller förstärks av brusreducering så om jag är ute och det blåser stängs bullerdämpningen av automatiskt. Det är alltså inte alltid jag har glädje av den. Jag kan också slå på ett genomhörningsläge så att jag kan höra omgivningens ljud utan att ta av mig öronsnäckorna. Det kunde varit bättre och det är svårt att föra en konversation även med genomhörningen påslagen.

Samtalsljudet är också riktigt bra, i alla fall i lugn miljö. Då hör den jag talar med knappt att jag pratar i headset. Lite bakgrundsbuller som en köksfläkt tas bort utan att det märks, men blir det mer buller, som en väg med passerande bilar, börjar det bli svårt att föra en konversation.

Appen Nothing X har jag redan nämnt ett par gånger. Förutom de funktioner som omtalats finns här även ett hörseltest som kan skapa en anpassad equalizer baserat på eventuella hörselnedsättningar. Jag tycker att funktionen fungerar riktigt bra.

Batteritiden slutligen är även den riktigt bra, och jag behöver inte ladda headsetet särskilt ofta under den period jag testar.

För 800 kronor är CMF Buds 2 Plus by Nothing ett fynd, och väljer du mellan de olika modellerna är det väl värt den extra hundralappen för plus-modellen.