Test: Samsung Galaxy A36 – En billigare smartphone

Betyg Telefoni & Data 8/10 Media & Skärm 8/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 7/10 Material & kvalitet 7/10 Totalbetyg 74% Skärmen Batteritiden Ingen minneskortplats Kamerorna

Trots allt prat om Samsung Galaxy S25 så är det A-serien som är Samsungs storsäljare. Samsungs mellanprisserie ger dig alltid bra skärm för priset, och oftast bra kameror till duglig prestanda. I år lanserade Samsung Galaxy A26, A36 och A56 samtidigt, och särskilt A36 och A56 är mycket lika varandra. Eftersom vi dessutom testat dem parallellt blir jämförelser oundvikliga.

Galaxy A36 är den billigare av de två. De två modellerna har närmast identiskt utseende och format. Bägge har glasbaksida, men Galaxy A36 har plastram vilket knappt märks. De har likadana skärmar och batterier, men kameror och processorer skiljer sig åt.

Man kan också jämföra med föregångaren Galaxy A35, som lär fortsätta att säljas ett tag till, till lägre pris. Jämfört med denna har Galaxy A36 lite snabbare prestanda, ny och ljusstarkare skärm och snabbare snabbladdning bland annat, men samma kamerauppsättning. Samsung Galaxy A36 är också utlovad sex år av systemupptateringar, jämfört med A35 som är utlovad fyra års uppdateringar varav en går till att ta den till samma nivå som A36. Flera systemuppdateringar innebär att telefonen kan använda viktiga appar som BankID längre tid innan den blir för gammal.

Två versioner

Samsung Galaxy A36 säljs i två varianter. Den med 6 GB arbetsminne och 128 GB lagringsutrymme har ett rekommenderat pris på 4490 kronor, medan den med 8 GB arbetsminne och 256 GB lagring säljs för 5290 kronor. Vi har testat den dyrare varianten, och man kan nog räkna med att den billigare känns lite långsammare med bara 6 gigabyte arbetsminne som börjar bli ovanligt lite. Även i detta snabbare utförande känner man att telefonen inte är en toppmodell. Chipsetet i telefonen är ett Snapdragon 6 gen 3, som för det mesta spinner på bra men man märker om telefonen har något för sig i bakgrunden på att responsen blir lite trögare. I våra prestandatester är Samsung Galaxy A36 bara något snabbare än föregångaren A35, och gapet i prestanda till A56 är större än för föregående generation.

Det finns ytterligare ett tungt vägande skäl till att välja den dyrare varianten av Galaxy A36. Samsung har i tysthet tagit bort minneskortplatsen på Galaxy A36 och A56, så den inbyggda lagringen går inte att utöka.

Lysande skärm

Skärmen är ett av de tyngsta skälen att välja en mobil i Galaxy A-serien, och Samsung Galaxy A36 är inget undantag. Oledskärm med snabb respons på 120 Hz börjar visserligen bli standard i denna prisklass för alla utom Apple, men skärmarna blir fortfarande ljusstarkare. Har du skärmen inställd på automatisk ljusstyrka vrider den upp extra mycket så att skärmen blir fullt läsbar även i direkt solljus.

Omsprungna på kameraområdet

Kamerauppsättningen består av en huvudkamera på 50 megapixel, en vidvinkelkamera på 8 megapixel och en makrokamera på 5 megapixel. På pappret är det samma kamerauppsättning som Galaxy A56 har, men den skiljer sig på att huvudkameran har mindre sensor i Galaxy A36. Kamerauppsättningen känns gammal på många sätt. Dels för att den är oförändrad sedan förra generationen, men också jämfört med konkurrensen.

Samsungs A-serie brukade vara ett bra val för den som ville ha en bra kamera i en mellanprismobil, men Samsung har hållit väldigt låg takt i kamerautvecklingen samtidigt som till exempel Xiaomi blivit bättre, och nu har det gått så långt att jag tycker att kamerorna är en svaghet i Galaxy A35. Huvudkameran tar okej bilder i dagsljus. Man märker dock att bilderna från Galaxy A56 och S25 blir skarpare och mer detaljrika om man zoomar in. Telekamera saknas men du kan ta bilder i två gångers förstoring som blir lite skarpare än om du hade zoomat in digitalt. Blir det sämre ljus tappar kameran snabbt i skärpa. Vidvinkelkameran är rätt dålig och makrokameran har ringa värde. Är bra kamera en prioritet är Samsung Galaxy A36 inte rätt telefon för prislappen.

Är det batteritid du är ute efter kan det däremot vara rätt telefon. Batteriet tickar ner rätt långsamt vid normal användning och i vårt batteritest där vi spelar upp video tills telefonen dör blir resultatet utmärkt. Visserligen delvis för att batterisparfunktionerna skruvar ner ljusstyrkan rejält när det är fem procent kvar, men även bortsett från det är resultatet mer än godkänt.

Systemet i telefonen är One UI 7, det vill säga detsamma som i Galaxy S25. Fast ändå inte. Telefonen är försedd med vad man kallar Awesome Intelligence, vilket ska tolkas som att du inte kan räkna med alla funktioner som Galaxy AI har i S25-serien. Vi har till exempel den flytande bubblan Now View som du bland annat kan styra mediespelaren från låsskärmen med, men inte Now Brief som sammanfattar relevant information åt dig, och med det blir också Now Bar mindre användbar. Med den digitala assistenten Gemini kan du ge röstkommandon till Googles appar, men inte Samsungs som du kan i S25, så du kan till exempel skapa en anteckning i Keep men inte Samsung Notes. Bildhantering med AI är också begränsad. Du kan till exempel ta bort reflexer i glas (fast det funkar väldigt dåligt precis som på S25), men du kan inte rita en skiss och få den gestaltad av AI. Du kan ta bort oönskade föremål ur bilder men till skillnad från i Galaxy S25 känner den inte samtidigt igen föremålets skugga och tar alltså inte bort även den.

Du får alltså inte riktigt tillgång till allt Samsung har att erbjuda i sitt system One UI, men det mesta viktiga, särskilt om du inte är intresserad av AI. Kan du dessutom leva med att kameran bara är okej för priset är Galaxy A36 ett bra köp, annars kanske du ska titta på Galaxy A56 istället.

Frågor och svar

Har Galaxy A36 always on-display? Ja, men den är av som standard så du måste gå in i inställningarna för att slå på den.

Mycket förinstallerade appar? Ja, från Samsung, Google och Microsoft. Dessutom vill Samsung pracka på dig massa skräpappar under installationen, men de går att välja bort.

Hur är fingeravtrycksläsaren? Den sitter i skärmen och är inte jättebra på att känna igen mina fingrar. Av nån anledning får jag bara registrera tre fingeravtryck.

Ett alternativ

Xiaomi Redmi Note 14 Pro kostar ungefär lika mycket, har också bra skärm och bättre kamerauppsättning.

Kameraexempel

Färgerna känns naturliga men skärpan är inte den bästa när man zoomar in.