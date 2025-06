Test: Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus – Surfplatta med stor skärm och lite lägre pris

Betyg Uppkoppling och anslutningar 8/10 Media och skärm 7/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 7/10 Material & kvalitet 7/10 Totalbetyg 72% Sju års systemuppdateringar Priset För klen prestanda

Samsungs surfplattor kommer i tre prisklasser. Dels har vi Tab S-serien, som erbjuder det bästa en surfplatta kan ge, men till en rätt plågsam prislapp. Sedan har vi Galaxy A-serien, som ger begränsade egenskaper till en betydligt lägre prislapp. Och så har vi de två modellerna av Galaxy Tab S10 FE, som, om man ska vara elak, är varken eller.

Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus är den större av de två modellerna. Skärmen är på 13,1 tum, mittemellan Tab S10 Plus och Tab S10 Ultra i storlek. Prislappen är lite lägre, men inte jättemycket lägre. Galaxy Tab S10 Plus som har nästan lika stor skärm kostar från 14 000 medan Tab S10 FE Plus börjar på 10 000 kronor, samtidigt som man skalat bort väldigt mycket av det som gör S10-serien till premiumplattor.

Om vi börjar med det mest uppenbara så är skärmen inte längre av Amoledtyp utan LCD, och med 90 Hz uppdateringsfrekvens i stället för 120. Den snabba responsen i Oledskärmen saknar jag mest, 90 Hz och LCD ger eftersläpningar, men färger och svärta är i alla fall bra för att vara en LCD-skärm.

Det man märker av härnäst är prestandan. FE-serien i mobilerna brukar ha åtminstone näst bäst prestanda efter toppmodellerna, men i den här plattan hittar vi Samsungs chipset Exynos 1580, det vill säga samma som sitter i mellanprismobilen Galaxy A56. I vardagsanvändningen, när man surfar, streamar film eller följer sociala medier är plattan tillräckligt snabb för att man inte ska märka mycket skillnad mot plattor med snabbare processorer. Om du däremot kör Samsungs Dex-läge, där du öppnar appar i fönster som på en dator, börjar plattan hacka med bara ett par fönster öppna. Du får inte heller samma AI-funktioner som i de dyrare surfplattorna eller telefonerna i Galaxy S25-serien. Här finns till exempel en sämre version av objektradering i bilder, som skapar dåligt återgivna bakgrunder och missar att ta bort skuggor. Gemini och Circle to Search finns och fungerar förstås, men det gör de ju på nästan alla Androidplattor.

Lång uppdateringstid

Du får i alla fall Samsungs användargränssnitt One UI 7 i plattan, och den är utlovad systemuppdateringar i sju års tid. Pekpenna följer också med i förpackningen, och den kan användas till att rita skisser eller skriva med handstil och få den översatt till text.

Plattan är också tunn och smidig i formatet, och försedd med stereohögtalare för filmtittande. Högtalarna är i och för sig ännu en bantning, många plattor både från Samsung och andra har fyra högtalare som ger ett fylligare ljud, men även de här högtalarna duger bra till film.

Plattan hör definitivt till de större surfplattorna, och skärmens storlek är visserligen trevlig när du ser på film och surfar, men det gör å andra sidan att plattan blir rätt tung att hålla i över tid. För skärmstorleken är plattan i alla fall inte ovanligt tung.

Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus kostar som sagt strax under 10 000 i sitt billigaste utförande, men det är med 8 gigabyte arbetsminne och 128 gigabyte lagring. Det är rätt lite med dagens mått mätt, och vill du ha 12/256 GB hoppar priset upp till 11 000. Vill du dessutom ha sim-kortplats i plattan går priset upp till 13 000 kronor. Det kan jämföras med till exempel Oneplus Pad 3, som kostar från 8500 kronor och då har 512 GB lagring och det snabbaste chipsetet Snapdragon 8 Elite. Samsung har helt enkelt svårt att få till en prisvärd produkt i detta mellansegment.

När detta skrivs ger Samsung 1500 kronors rabatt på Galaxy Tab S10 FE Plus, och kanske är det så man ska se plattan. Inte prisvärd när den är ny, men kanske om ett år när den är prissänkt och säljs till kampanjpris.

Frågor och svar

Vad är funktionen Dagens Tavla? Det är en funktion som kan slås på när plattan är ansluten till laddare som gör den till en tavelram, en plats för familjens anteckningar eller som styrenhet för det smarta hemmet.

Finns det tangentbordstillbehör till? Ja det gör det, och det har svenska tecken på tangentbordet, men du får betala ytterligare 3100 kronor för det.

Har plattan biometrisk upplåsning? Ja, det finns en fingeravtrycksläsare i av/på-knappen som fungerar bra.

Ett alternativ

Oneplus Pad 3 har en skärm i liknande storlek och erbjuder betydligt mer platta för pengarna, men har inte lika långt uppdateringslöfte.