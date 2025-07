Telia stoppar 31 miljoner bluffsamtal

Telia meddelar att man under första halvåret 2025 stoppat över 31 miljoner bluffsamtal som försökt nå svenska mobilanvändare, vilket motsvarar ungefär två samtal per sekund. Detta är en ökning jämfört med motsvarande period året innan.

En av metoderna som blockeras är så kallad spoofing, vilken innebär att bedragare manipulerar telefonnumret som visas för mottagaren så att det ser ut som att samtalet kommer från en pålitlig källa. Skyddet introducerades 2023, och under våren 2025 kopplat detta till en branschgemensam lösning som även stoppar samtal som är spoofade mellan olika operatörers nät. Under halvåret fångades 10,4 miljoner sådana samtal, jämfört med 8,5 miljoner under samma period förra året.

En annan form av bedrägeri som blockeras är den så kallade wangiri-metoden går ut på att bedragare ringer upp från utlandet, bryter samtalet snabbt och hoppas att mottagaren ringer tillbaka på ett väldigt dyrt telefonnummer utomlands. Telia har tre skyddslager mot dessa försök. Det första blockerar automatiskt majoriteten av samtalen och har stoppat 20,5 miljoner försök. Ett nytt lager som lanserades i mars besvarar bluffuppringningarna med ett automatiskt talsvar, vilket har fångat upp ytterligare 400 000 samtal och därmed låtit bedragarna stå för kostnaden. Ett tredje lager varnar kunden via ett automatiskt meddelande om risken innan samtal kopplas fram.