Test: Xiaomi Redmi Note 14 Pro – Särskilt prisvärd

Betyg Xiaomi Redmi Note 14 Pro Telefoni & Data 8/10 Media & Skärm 8/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 8/10 Material & kvalitet 7/10 Totalbetyg 76% Skärmen Tunn och prisvärd Batteritiden Inte senaste Android och få utlovade uppdateringar

När jag skriver det här har Xiaomi ett tillfälligt introduktionspris på Redmi Note 14 Pro. Istället för det ordinarie priset 5000 kronor är det fram till den 23 februari priset 4000 kronor som gäller. Det är en skarp kontrast till dagens mobilflaggskepp som kan kosta uppåt 20 000 kronor.

Trots sitt låga pris uppfyller den här telefonen de flesta önskemål på en smartphone idag och den har dessutom lånat en del egenskaper från betydligt dyrare telefoner. Det här är en del av Redmi Note 14-familjen och tar något av en gyllene medelväg. Ser vi först till det yttre och ett första intryck så är det här, liksom systermodellen Pro Plus en tunn telefon och skärmen som är av oled-typ med snabb uppdatering och fin färgåtergivning har lätt böjda kanter på långsidorna så att skärmbilden sträcker sig över nästan hela framsidan av telefonen. Samtidigt är den kurvade kanten så subtil att den inte orsakar några feltryck. Kanten är kurvad även på baksidan av telefonen och det här gör att telefonen ligger bra i handen och känns kanske ännu lite tunnare än vad den är. Du får med ett skyddande skal i gummi och med det på blir de utstickande kameralinserna på baksidan mindre framträdande.

Kameramodulen i Redmi Note 14 Pro består av tre kameror där huvudkameran är på 200 megapixel. Vi får utöver det en vidvinkellins och en makrokamera, men ingen telelins. De 200 megapixel som sitter i huvudkameran räcker dock för zoombilder med bra detaljåtergivning i dagsljus upp till cirka 10 gångers zoom. Reglaget i kameraappen går hela vägen till 30 gångers inzoomning, men då blir kvaliteten betydligt sämre.

Annons

Även i lite mer utmanande situationer får jag bra bilder från kameran. Jag testar att ta bilder på en restaurang med dämpad belysning och får riktigt bra bilder även då.

Annons

Huvudkameran räddar upplevelsen

I den här telefonen finns inga spår av Xiaomis samarbete med Leica, det är förbehållet de dyrare flaggskeppsmobilerna, men bilderna från Redmi Note 14 Pro håller ändå hög klass och klarar de flesta situationer. Vidvinkelkameran behöver mer ljus för att ta bra bilder och makrokameran på futtiga två megapixel verkar mest vara där för syns skull och bidrar inte till funktionen. Det är huvudkameran som säkrar upplevelsen av Redmi Note 14 Pro som kameramobil.

Vid lanseringen av telefonen berättade Xiaomi om en rad nya AI-tjänster som skulle komma i en uppdatering den 30 januari. Den uppdateringen har kommit till mitt testexemplar, men trots att funktionerna dykt upp i gränssnittet har ingen av dem fungerat när jag testat, så de har jag inte kunnat utvärdera. Jag har påtalat problemet för Xiaomi som undersöker om det är isolerat bara till de testtelefoner som vi fått låna.

Redmi Note 14 Pro levereras med Android 14, så inte senaste versionen, och ovanpå det Xiaomis gränssnitt Hyper OS. Det tillför få egentliga fördelar och kan beskrivas som något rörigt. Att Xiaomi bytte från MIUI till Hyper OS var framförallt ett namnbyte och har inte förnyat gränssnittet på det sätt som vi länge efterfrågat och hoppats på.

Xiaomi lovar tre års systemuppdateringar, vilket får betraktas som i minsta laget, särskilt då eftersom telefonen inte levereras med Android 15 som släpptes i oktober förra året.

Bra flyt och prestanda

Sett till prestanda så har i alla fall telefonen, även om den inte är utrustad med något flaggskeppschipp, tillräcklig kraft för att driva systemet och göra användandet angenämt. Redmi Note 14 Pro är utrustad med MediaTek Dimensity 7300-Ultra och när vi använder telefonen svarar den hela tiden snabbt och gränssnittet flyter på bra. Särskilt imponerande är batteritiden, så där gör chippet ett bra jobb med att hushålla med resurserna.

Oavsett om du hittar Xiaomi Redmi Note 14 Pro för kampanjpris eller med ordinarie prislapp 5000 kronor, är det extremt mycket smartphone för pengarna.

Frågor och svar

Vad skiljer den från de andra i Redmi Note 14-familjen?

Den här telefonen har liksom systermodellen Pro Plus IP68-klassning, men Pro Plus har stöd för snabbare laddning. Redmi 14 Note 5G har enklare kameror, lägre skärmupplösning och sämre prestanda.

Hur är fingeravtrycksläsaren?

Den är snabb och sitter i skärmen. Ansiktsigenkänningen fungerar också bra.

Finns trådlös laddning, always on display, medföljande laddare?

Nej, nej, nej. Trådlös laddning finns det inget stöd för, aktivt viloläge finns (det som kallas Always on display), men det är inte always on, utan slocknar efter tio sekunder. Någon laddare får du heller inte med i kartongen, men däremot ett skal i grått gummi.

Ett alternativ

Motorola har flera snarlika telefoner, Edge 50 är lite dyrare, Edge 50 Fusion likaså.

Kameraexempel

Trots att det saknas regelrätt optisk zoom kan de 200 megapixel som sitter i huvudkameran låta dig komma närmare motivet och samtidigt få bra detaljrikedom.