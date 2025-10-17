Test: Oppo Reno 14 – Första testet

Betyg Oppo Reno 14 Telefoni & Data 8/10 Media & Skärm 8/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 7/10 Material & kvalitet 7/10 Totalbetyg 74% Skärmen och byggkvalitet Optiska zoomen Lite dyr Inte toppenprestanda, kan bli varm

Nyligen gjorde mobiltillverkaren Oopo sitt intåg på den svenska marknaden. Än så länge säljs de enbart hos återförsäljaren Power men vi kan räkna med att det kommer ske en expansion ganska snart. Oppo lovar att hela produktutbudet ska komma till den svenska marknaden och målet är ambitiöst angivet till en tredjeplats på den svenska marknaden. Steget efter bara Apple och Samsung alltså. Oppo har ett brett sortiment telefoner i olika prisklasser, påkostade kameramobiler, innovativa och tunna vikbara telefoner och dessutom surfplattor och smarta klockor. Att gå från noll närvaro till tredjeplats, även om de säger det ska ta fem år, är onekligen en kaxig målsättning. Inte omöjligt dock med tanke på produktportföljen.

Först i en flod av nyheter

Oppo Reno 14 är telefonen som får gå i bräschen när Oppo släpps i Sverige. Eftersom Oppo är moderbolag till i Sverige redan kända och etablerade Oneplus är det lättast att presentera Reno-familjen som Oppos lite billigare telefoner inriktade på en något yngre målgrupp. Som Oneplus Nord.

En separat egen appbutik, ganska många skräpappar och

Vi ska återkomma till vad Oppo och Oneplus har gemensamt, för vi hittar flera likheter till stor del beroende på att de två varumärkena sedan ett par år har allt mer samordnad och gemensam utvecklingsavdelning. Låt oss först bekanta oss med det som gör Oppo Reno 14 unik.

Om Oppo själva skulle få presentera Reno 14 skulle de, har jag sett, lyfta mest den pärlemoinspirerade, snirkliga utsmyckningen på baksidan och telefonens kraftfulla “ai-blixt”. Jag skulle inte säga att något av detta känns helt och fullt en del av helhetsupplevelsen. Virveldesignen, inspirerat av pärlemor och sjöjungfrur på mitt vita testexempel, finns bara på den enheten och inte på de andra färgalternativen. Det är heller inget som går igen i mjukvaran. Jag försöker verkligen anamma att använda mer blixt när jag tar bilder i mörker, men det jag mest av allt märker då är det som gjort att jag aldrig använder blixt när jag mobilfotar, att de jag tar bilder av blir bländade och grimaserar så varje bild blir oanvändbar. Jag är inte helt på det klara med vad Oppo menar att AI har för del i blixten, men jag kan uppskatta att färgtoner och färgåtergivningen allmänt blir rätt naturlig blixten till trots.

Generellt i dagsljus, utan blixt då, tar kamerorna bra bilder med fin färgåtergivning och framförallt den optiska zoomen på telekameran, för här finns såväl vidvinkel, huvudkamera som tele, ger mer förstoring än vad jag förväntar mig i den här prisklassen.

Anpassat utseende

Oppos telefoner levereras med gränssnittet Color OS ovanpå Android och här märker vi tydliga likheter med Oneplus Oxygen OS. Inte konstigt med tanke på bolagens nära samarbete och släktskap. I bildgalleriet, som är kopplat till Google Foto, men ändå är en egen app, hittar jag till exempel AI-drivna verktyg för bildredigering som är snarlika det jag sett hos Oneplus. Oppo Reno 14-serien lanserades i somras globalt, men kommer alltså först nu till Sverige, så jag ser egentligen inget här som är nytt. Ai-redigeringen av bilder visar samma brister som Oneplus hade för ett år sedan och när jag ska ta bort saker i en bild ersätts de av påhittade andra saker som AI:n fantiserat fram. Adderar inte någon direkt nytta alltså.

Välkommen nykomling

Telefonen är vattentålig och skyddad mot damm, har ett stort batteri, snabb laddning och har kylning. Oppo Reno 14 drivs av ett Mediatek-chipp, men trots att det inte levererar topprestanda utan en bit under liknande telefoner i samma prisklass så kan telefonen bli rätt varm vid belastning, dock utan att det blir till något större problem.

Det är intressant att få lära känna ett nytt mobilvarumärke på den svenska marknasden och även om priset på denna telefon är lite i högsta laget sett till vad du får kommer Oppo säkerligen göra avtryck här.

Frågor och svar

Var kommer Oppo ifrån?

De är kinesiska och har samma ägarbolag , BBK Electronics, som Oneplus, Vivo och Realme Oppo har sålt sina telefoner en längre tid i flera europeiska länder men det är först nu de gör entré i Norden. På mässor liknande har vi kunnat kolla in telefonerna och då är det främst deras vikbara som imponerat.

Vad händer nu då för Oppo i Norden?

De börjar med den här telefonen och med Power som återförsäljare, men säger att hela produktutbudet snart ska vara tillgängligt i Sverige.

Hur är kopplingen till Oneplus?

De har samma ägare och till stora delar samordnad utveckling. Pete Lau som är vd på Oneplus är samtidigt CPO (produktchef) på Oppo och som sagt så har de i stora delar gemensam organisation.

Ett alternativ

Tydligaste alternativet är Oneplus Nord 5 som är billigare, men där får du inte lika mycket optisk zoom.

Kameraexempel

Framförallt zoomen är ovanligt generös för att vara i den här prisklassen och kan mäta sig med dyrare telefoner.