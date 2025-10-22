Vad är skillnaden mellan LCD och Oled?

Andra beteckningar förekommer, LCD kallas ibland för TFT eller IPS, efter olika förbättringar, och Oled för Amoled eller P-Oled beroende på tillverkningsteknik, men grunderna är desamma.

LCD är flytande kristaller i olika färger som formas på ett genomskinligt glas som lyses upp bakifrån, medan Oled helt enkelt är mikroskopiska lysdioder som tänds en och en. Generellt brukar Oled ge klarare färger och bättre svärta, men de bästa LCD-displayerna som du bland annat hittar i dyrare surfplattor är svåra att skilja från Oled. Du hittar inte de bästa LCD-skärmarna i mobiler, för vid det här laget är det bara riktigt billiga mobiler (och vissa nischade tåliga mobiler) som har LCD-skärm, och i billiga mobiler har man naturligtvis inte kostat på sig den bästa LCD-tekniken. För Iphone har alla Oled nuförtiden, den senaste Iphonen med LCD var Iphone SE (2022) som slutade säljas i våras, men den finns förstås fortfarande begagnad.

Om en mobil har LCD-skärm kan du alltså räkna med att skärmens färger ser lite blekare ut, och att det svarta inte blir riktigt svart. Det sistnämnda beror på den principiella skillnaden mellan skärmarna. En LCD-skärm är ju upplyst bakifrån, och en svart punkt är fortfarande upplyst medan kristallerna gör sitt bästa för att blockera ljuset. På en Oledskärm är en svart punkt helt enkelt en lampa som inte är tänd.

Annons

Det här leder också till en annan egenskap till fördel för Oled, nämligen att du får bättre batteritid. Om du till exempel har mörkt läge på skärmen är bara en liten del av alla pixlar på skärmen tända vilket spar ström, medan du hela tiden måste lysa upp hela skärmen med LCD. Det här betyder också att du ofta kan få högre maximal ljusstyrka med en Oledskärm. Är det viktigt att ha en bra skärm i mobilen ska du alltså kolla efter en mobil med Oledskärm.

Det här tipset är ett utdrag ur en längre artikel om skärmar. Artikeln publicerades tidigare i sin helhet exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Hela den ursprungliga artikeln hittar du här.

