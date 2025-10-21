Lyssna på musik i Huawei-klockan utan att ha mobilen med

Allra mest användbart i en smartklocka idag är kanske möjligheten att lyssna på Spotify, eftersom det är den musiktjänst de flesta svenskar använder. I Huaweis klockor finns inte Spotify så du kan lyssna direkt från musiktjänsten utan mobilen, men det finns andra möjligheter att lyssna på musik.

Först och främst kräver musik i Huaweis klockor att klockan i fråga har anslutits till en Android-telefon. Huaweis klockor kan användas både med Iphone och med Android-telefoner, men det är bara Android som har stödet för att föra över filer och det krävs för att få den musik du vill ha från telefonen till klockan trådlöst. Ios och Iphone ger inte den möjligheten.

Precis som Android-telefoner ger större möjligheter att svara på notiser direkt från klockan jämfört med Iphone så är möjligheterna fler även när det gäller musik. Med Huawei-klockan kopplad till en Android kan du ladda in musikfiler till klockan via appen Huawei Hälsa, alltså samma app som sköter allt annat som har med klockan att göra. Under fliken Enheter i appen klickar du helt enkelt på Musik och där får du, efter att ha givit appen tillstånd att hantera filer, möjlighet att välja och lägga till musikfiler.

För att det här ska fungera måste du alltså ha musikfilerna lagrade på telefonen, och i ett filformat som klockan kan läsa. Dit hör mp3, aac, wav, flac, m4a och opus, och det står även tydligt i appen. Du kan alltså inte använda musik från Spotify direkt. Med musikfilerna väl överförda kan du lyssna på den musiken fritt från klockan utan att ha mobilen med.

