Vikbar utan det extra
Test: Google Pixel 10 Pro Fold – Vikbar, tung och tålig
Googles styrka när det gäller telefoner är deras förmåga att smart integrera funktioner, men på de flesta plan är Pixel 10 Pro Fold steget efter konkurrenterna.
Betyg Google Pixel 10 Pro Fold
- Telefoni & Data
- 9/10
- Media & Skärm
- 8/10
- System & program
- 7/10
- Användarupplevelse
- 7/10
- Material & kvalitet
- 7/10
- Totalbetyg
- 76%
Skärmarna
Tålig trots att den är vikbar
Pixelsnaps-magneterna för trådlös laddning
AI och Google Drive-erbjudandet som ingår
Tung och klumpig
Begränsad prestanda
Saknar flera Ai-funktioner som inte släpps på svenska marknaden
Dyr
Hade det inte varit för Samsung Galaxy Z Fold 7 så hade Pixel 10 Pro Fold varit i framkant. Nu imponerar den istället på enskilda punkter men klarar inte att nå riktigt ända fram. En punkt där PIxel överträffar många av konkurrenterna är tåligheten. Medan många normala telefoner ju sedan länge är vatten och dammtåliga så är det svårare att göra en vikbar telefon med sitt gångjärn lika tåligt. Det är Google en av få som nu lyckats med. Med IP68-klassning ska alltså Pixel 10 Pro Fold klara både vatten och små damm-, eller sandpartiklar utan att ta skada.
Skärmar som samspelar
När vi tittar på Pixel-familjen av telefoner så har telefonerna olika karaktär och styrkor. I Pixel Pro så är den extrema zoomen med AI-stöd något av huvudnumret. Det blir vi utan i Pixel 10 Pro Fold, Pro-namnet till trots. Här ska vi istället främst imponeras av grundfunktionen, att du har en stor yttre display som fungerar i stort sett som en vanlig telefon och en större vikbar display att ta till när du vill göra flera appar sida vid sida eller ha mer utrymme för att konsumera eller skapa innehåll. En grund här är då hur samspelet mellan de två skärmarna fungerar. Där lyckas Google, men det är inget unikt. Om jag börjar använda en app på yttre skärmen och öppnar telefonen hänger innehållet med. Börjar jag å andra sidan på stora skärmen och stänger telefonen kan jag välja att svepa från botten på yttre skärmen för att återuppta appen där.
På den stora, inre skärmen har du ikonraden i botten med appar tillgänglig även när du använder andra appar genom att svepa upp kort från botten av skärmen. Det här gör det enkelt att både växla mellan appar och att hantera delad skärm och vilka appar som ska synas där. Med reglaget i kanten mellan apparna kan du fritt justera storlek för respektive app. Så långt fungerar Google Pixel 10 Pro Fold som Samsungs vikbara men det finns ingen möjlighet att utöver det ha fönster i mindre format flytande över de två. Jag känner inte att det är en stor brist. Redan med två appar sätter skärmstorleken begränsningarna i de här bärbara.
Google inkluderar få unika saker
Lite på gott och ont integrerar Google många tjänster direkt i systemet. Det är positivt för att tjänster dyker upp när du behöver dem, men kan vara frustrerande eftersom det gör det svårt att hitta specifika tjänster. Du kan till exempel märka, när du accepterat det, att telefonen lyssnar på musik som spelas i bakgrunden och upplyser dig om vilken artisten och låttiteln är. Jag får även upp kommande flygresor och vädervarningar direkt i startskärmen, allt är integrerat. På samma plats dyker information om laddning på min Pixel Watch och på Pixel Buds upp.
Precis som andra Android-tillverkare erbjuder Google AI i sin egen app Gemini, Gemini Live, Circle to Search och i Google Foto. En skillnad är dock att du med Pixel 10 Pro Fold får ett gratis årsabonnemang på Google AI Pro, inklusive 2 terabyte molnlagring i Google Drive. Flera andra tillverkare erbjuder kortare gratisprov, så Googles erbjudande här kan spara dig pengar om det här är något du annars tänkt betala för. Ser vi till gränssnittet som helhet så är det givetvis fokuserat på Googles egna appar och du slipper oönskade appar från tredjepart.
Egen kameraapp som sticker ut
En särskilt intressant app i Pixel 10 Pro Fold är kameraappen. Den har en rad olika unika funktioner, mest märkbar kanske fotoråden. Jag hittar dem inte först, för de måste aktiveras. Jag ska inte påstå att den tillför något värde. Det hela går ut på att jag riktar kameran mot något och telefonen tolkar innehållet och föreslår delar i motivet som jag kan fokusera min bildkomposition på. Blomman, utsikten genom fönstret, skrivbordet. Helt enkelt inget som jag inte själv lätt kunde föreslagit.
Ser vi till kamerorna i telefonen så är de bra, men det är tydligt att vi ändå får leva med vissa kompromisser. Pixel 10 Pro Fold kan inte mäta sig med systermodellen Pixel 10 Pro, än mindre med de bästa kameramobilerna på marknaden. Jämför jag med främsta konkurrenten Samsung Galaxy Z Fold 7 så är de två telefonerna relativt jämbördiga. I mörker märker jag att dagens flaggskeppsmobiler som inte är vikbara klår Pixel 10 Pro Fold och ger bättre kontraster och dynamik i bilderna, särskilt då när det är lite mörkt. I dagsljus klarar Pixeln färgåtergivning och dynamik fint och med sin 5x optiska zoom kan jag ta bilder upp till cirka tio gångers förstoring som fortfarande är användbara. Jämfört direkt mot Samsung Galaxy Z Fold 7 tampas de om att vara den bättre och även om de ofta är väldigt snarlikt presterande är det oftast Pixel som ger bäst detaljer i utmanande situationer.
Google Pixel 10 Fold Pro är ingen dålig telefon alls, det är ett kompetent erbjudande sammantaget, men det är också tydligt att Google har lite verkligt unikt att erbjuda. Vi får den trådlösa laddningen med magnetfästet Pixelsnap som Apples Magsafe, vi får fullkomligt skydd mot fukt och damm (IP68), som ingen annan vikbar har idag men telefonen är påtagligt tung och klumpig jämfört med framförallt Samsungs alternativ. Gränssnittet flyter på bra i telefonen även när jag spelar mer krävande spel, men jämförande tester visar att prestandan är betydligt lägre än i till exempel just Samsungs vikbara och Pixel 10 Pro Fold visar vilka kompromisser du är tvungen att acceptera.
Frågor och svar
Hur klumpig?
Ja, det är tydligt när man jämför med Samsungs senaste Fold som ju är betydligt tunnare och smidigare och mer känns som en vanlig telefon i hopfällda läget. 258 gram jämfört med 215 gram och tjocklek på 10,8 mm istället för 8,9 är de faktiska siffrorna. Ändå är Samsung flera tusenlappar billigare.
Vad bidrar Google specifikt med som jag inte får hos andra tillverkare?
Väldigt lite. Du har ett par unika funktioner i kameraappen. Fokus här ligger ju på Google Gemini och du får med ett väldigt generöst erbjudande om AI Pro som är värt flera tusen, men funktionerna i sig, Gemini och Gemini Live finns ju i alla Androider. Många av de unika funktioner Pixel introducerar som samtalsfiltrering och andra smarta AI-funktioner saknas på svenska marknaden.
Hur fungerar Pixelsnap?
Det är baserat på Qi2-standarden vilket innebär att Pixel har inbyggda magneter som håller telefonen i rätt läge för mest effektiv trådlös laddning och att den därmed fungerar med Apples Magsafe-laddare och motsvarande från tredjepartstillverkare, liksom så klart med Googles egna PIxel Snap-tillbehör.
Ett alternativ
Självklara alternativet är Samsungs Galaxy Z Fold 7. Lika många års systemuppdateringar, betydligt billigare, smidigare format, bättre prestanda.
Kameraexempel
Optisk zoom upp till 5x och ofta bra bilder i de flesta situationer, men det märks att den tappar i mörker mot de bästa kameramobilerna.
Fakta Google Pixel 10 Pro Fold
Allmänt
Modell Pixel 10 Pro Fold
Tillverkare Google
Lanseringsdatum 2025-08-20
Mått 155,2 x 150,4 x 5,2 mm
Mått hopvikt 155,2 x 76,3 x 10,8
Vikt 258 g, 123 %
Material baksida Glas
Pris 21990 kr
System Android
Systemversion 16
Utlovade systemuppdateringar Sju års system- och säkerhetsuppdateringar
Chipset Tensor G5
Tillverkningprocess 3 nm, 65 %
Nät
GSM-band 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
3g-band 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
4g-band Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 38 (2600 MHz TDD)
5g-band 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz), 40 (2300 MHz), 77 (3700 MHz), 78 (3500 MHz)
Stöd för esim Ja
Stöd för Wifi-samtal Ja
Skärm
Mått 8 tum, 120 %
Upplösning 2152 x 2076 pixel
Pixeldensitet 373 ppi, 87 %
Typ AMOLED
Typ av skärmglas Böjbart glas
Max ljusstyrka i del av skärmen 3000 nits, 103 %
Max ljusstyrka över hela skärmen 2000 nits, 135 %
Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 103 %
Andra skärm
Mått 6,4 tum, 154 %
Upplösning 2364 x 1080 pixel
Typ OLED
Pixeldensitet 408 ppi, 106 %
Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 107 %
Maxi ljusstyrka i del av skärmen 3000 nits, 131 %
Max ljusstyrka över hela skärmen 2000 nits, 100 %
Skärmformat 20:9
Typ av skärmglas Gorilla Glass Victus 2
Minne
RAM-minne 16 GB, 161 %
Lagringsminne 256 GB, 512 GB, 1024 GB
Minneskortplats Nej
Kamera
Upplösning 48 Megapixel, 10,8 Megapixel, 10,6 Megapixel
Vidvinkellins Ja
Optisk zoom 5x
Optisk bildstabilisering Ja
Max upplösning, videoinspelning 4K
Upplösning på frontkameran 10 megapixel, 10 megapixel
Anslutningar
Hörlursuttag Nej
Bluetooth 6.0
Wifi Wifi 7
Batteri
Kapacitet 5015 mAh, 94 %
EU Energiklass B
Medföljande laddare Nej
Maximal snabbladdning 30 W, 58 %
Trådlös laddning Ja
Maximal effekt trådlös laddning 15 W, 50 %
Hållbarhet
IP-klass IP68
Övrigt
FM-radio Nej
NFC Ja
Stereohögtalare Ja
Fingeravtrycksläsare I Av/på-knappen
Benchmark-tester
Antutu 11 1467092, 86 %
Geekbench 6: Single-core 1745, 95 %
Geekbench 6: Multi-core 5353, 98 %
Geekbench 6: GPU 3075, 28 %
GFXBench Aztec Ruins Vulkan High 45 FPS, 79 %
GFXBench Manhattan ES 3.0 Onscr. 119 FPS, 142 %
3DMark Wild Life Stress Best 12203, 117 %
3DMark Wild Life Stress Lowest 9388, 140 %
Google Octane 87658, 161 %
Jetstream 2 233,976, 143 %
