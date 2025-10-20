Betyg Xiaomi Watch S4 41 mm: 6/10 Batteritid

Tillförlitliga mätvärden Kan inte svara på notiser

Begränsade funktioner (ex få banker för betalningar, ofullständig Strava-synk, svag mutlitasking)

Det här är en smartklocka som kan ha flera olika uttryck. Watch S4 släpptes redan tidigare i år, men det här är en ny mer kompakt modell. Jag testar flera av de olika modellerna av S4 41 mm, alla med olika utseende och gjorda av olika material. Anledningen till detta är att jag först får börja välja vilken modell jag vill testa och faller för den guldiga, eftersom den har ett utseende som sticker ut bland smartklockor. Den ser helt enkelt ut mer som en traditionell och dessutom nätt liten klocka.

Glider runt och ramlar av

Armbandet är i guldig metall och fästet är en magnetkoppling som är tänkt att hålla klockan på plats. Jag kan genom att förflytta ena delen av fästet justera hur armbandet stort armbandet ska bli. Problemet är att det inte fungerar. Hur jag än gör så blir armbandet både för löst och får dålig låsförmåga. Den kanar upp och ner för armen när jag går och när jag sover och flera gånger, när jag gör någon det minsta lite ryckiga rörelse, som att springträna till exempel, så trillar hela klockan med sitt armband av armen ner i marken.

Första försöket: guldklockan

Det här har jag varit med om förut, i den mening att jag vet hur olika upplevelse jag kan få av en klocka beroende på vilket armband som följer med. Jag tycker det är fel att helt döma ut klockan i sig beroende på just armbandet, så jag ber att få ett annat exemplar av klockan, denna gång en med gummiarmband och ordentligt fäste. Upplevelsen blir till stora delar en helt annan.

Har inte många avancerade funktioner, men har batteritid

I grunden är Xiaomi Watch S4 41 mm en enkel klocka. Den har Xiaomis eget operativsystem, vilket innebär att du inte kan ladda ner appar, inte har e-sim, inte kan svara på notiser från telefonen från klockan, men att du däremot har tränings-, hälso- och sömnmätning, att du har betalning med blipp i butik och att du har bra batteritid på runt en vecka.

När jag använder klockan, både modellen med guldarmband och den med gummiarmband, för funktionerna och egenskaper är identiska, tar en natts sömnmätning ungefär 6-7 procent. Efter två dygns användning med både sömnmätning och ett längre tärningspass per dag med gps har klockans batteri gått från 100 till 64 procent. En total batteritid på precis under en vecka alltså.

Korrekt men begränsasd

Träningsmätningen, såväl distans som gps-position ser ut att vara korrekt, när jag jämför med andra mätmetoder. All data samlas i appen Mi Fitness och där liksom direkt i klockan kan jag följa de data som samlats in. Jag får veta fakta om min sömn, min allmänna hälsa och detaljer om träningspasset. Jag ska varje dag fylla halva cirklar med kalorimål, steg och rörelse. Allt detta kan jag följa liksom uträknad Vo2Max, löpförmåga och träningsbelastning, men jag saknar analys och vägledning. Nu blir det bara en lång lista med värden det är svårt att sätta i sammanhang utan hjälp.

Från appen i mobilen kan jag välja att träningspass ska delas vidare till Strava, Health Connect i Android eller Apple Hälsa i Iphone, samt Suunto. När jag väljer att alla mina träningspass ska skickas automatiskt till Strava laddas de dock regelmässigt upp utan gps-rutt, så det förtar nästan hela nyttan. Även på andra områden är Xiaomi Watch S4 41 mm begränsad. Jag kan som jag nämnt inte svara på aviseringar direkt i klockan. Kopplad till en Android kan jag ladda in musikfiler i klockan och spela oberoende av telefonen, men det går inte med Iphone. Lite överraskande har Xiaomi en egen elektronisk plånbok så du kan blippa betalningar med klockan i butik, men utbudet av banker är begränsat, bara Swedbank, SEB och Curve.

En sak i taget

Tyvärr är multitaskingen begränsad, eller rättare sagt nästan obefintlig i klockan. Är ett träningspass igång så kan jag inte göra något annat i klockan, till exempel läsa in ett röstmemo, kolla kalendern eller ens läsa eventuellt inkomna notiser utan att först avsluta tärningspasset. Jag kan i alla fall se vad klockan är för tidsangivelse finns även i träningsvyn.

Det är kanske inte ett så stort problem, för klockan har ju inte så många funktioner. Gränssnittet är enkelt. Ett tryck på runda knappen tar fram ikonerna för tillfälliga funktioner och sveper jag uppåt från urtavlan får jag dagens träningsstatus, pulstrend, väder och sedan appar. Vissa urtavlor kan visa utvald information direkt så du har den alltid lätt åtkomlig med steg, blodsyrehalt, sömn och så vidare direkt i urtavlan.

Klockan är begränsad i funktion och det gör att batteritiden är bra. Jag får ut ungefär en vecka i batteritid. De funktioner som finns fungerar bra, men jag tycker både att analysen av din träning saknas och att en del funktioner är saknade, så klockan har tydliga prioriteringar.