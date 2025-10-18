Tips för bättre pulsmätning med din Huawei Watch

Pulsmätningen i en smart klocka är grunden för att klockan och tillhörande tjänster sedan ska kunna analysera din hälsa och träning. Därför är det viktigt.

Särskilt under träningspass är ju pulsmätning viktigt och för att förbättra noggrannheten kan du dra åt armbandet extra under träningspasset och annars bära klockan lite lösare. När klockan mäter puls så gör den det genom att skicka ett ljus mot huden och sedan läsa av hur mycket ljus som reflekteras tillbaka. Genom att bära klockan en fingerbredd upp från handledsbenet och dra åt armbandet extra får klockan bättre möjlighet att mäta pulsen korrekt. Det kan också hjälpa att torka bort svett från armen och från baksidan av klockan samt att använda ett mjukt armband av gummi, plast eller tyg istället för ett i metall eller läder.

