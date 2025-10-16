Apptips: Pokémon Go har fått sin massiva uppdatering

Om det var ett tag sedan du spelade Pokémon Go, då är det dags att starta spelet och ta en promenad i den friska höstluften. Niantic har nämligen infört en stor förändring i Pokémon Go: spelare kan nu nå upp till nivå 80. Det är första gången sedan 2020 som maxnivån höjs, då gränsen flyttades från 40 till 50. Den nya uppdateringen innebär också att mängden erfarenhetspoäng (XP) som krävs för varje nivå har justerats rejält. För att nå nivå 80 krävs nu totalt drygt 203 miljoner XP, men vägen dit är inte lika brant som tidigare. Till exempel krävs det numera bara cirka 12,7 miljoner XP för att nå nivå 50, jämfört med tidigare 176 miljoner.

För nivåerna 71 till 80 räcker det inte längre med XP – spelare måste också klara särskilda uppdrag, så kallade Level-Up Research. Dessa uppdrag introducerar nya mål och belöningar, vilket gör att även erfarna spelare får nya utmaningar. Bland belöningarna finns ökad förvaringskapacitet för Pokémon och föremål, nya kläder till avataren från nivå 25 och ett nytt ägg – Daily Adventure Egg – som kläcks efter att spelaren gått en kilometer och ger extra XP.

Niantic har också gjort det lättare för nya spelare att komma ikapp veteranerna. Den nya XP-kurvan innebär att många spelare som tidigare låg långt efter nu kan nå nivå 50 betydligt snabbare. Samtidigt får de som redan samlat mycket XP sina nivåer automatiskt justerade, så att ingen förlorar framsteg. Spelare på nivå 70 och uppåt får dessutom en ökad chans att bli Lucky Friends med sina bästa vänner i spelet, vilket ger ytterligare motivation att fortsätta spela tillsammans.

Pokémon Go finns till Android och till Ios.