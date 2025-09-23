Google lanserar AI-hjälp direkt i spel

Tanken är att du ska kunna få spelhjälp oavsett var du spelar.

Google håller på att rulla ut en ny funktion för Play Games som heter Sidekick, ett extra lager med grafik och information som ger spelare realtidsstöd från AI-assistenten Gemini Live utan att behöva lämna spelet. Med Sidekick kan spelaren ställa frågor med talad dialog för att sedan få skräddarsydda tips, tricks och steg-för-steg-hjälp baserat på det som pågår i spelet.

Sidekick är utvecklad i samarbete mellan Google DeepMind och Google Play. Under de kommande månaderna lanseras en betaversion i utvalda spel, där Google successivt kommer att förbättra responskvaliteten och utöka stödet till fler titlar och genrer.

Utöver Sidekick introduceras flera andra nyheter i Google Play. Den nya “Du”-fliken samlar rekommendationer, belöningar och prenumerationer på ett ställe. Spelare får även en enhetlig spelprofil för att följa statistik och prestationer över olika spel, nya Play Games Leagues för tävlingar och förbättrad appar-flik med säsongsanpassade teman och guidade sökningar för att hitta rätt appar enklare.