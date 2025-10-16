Freja eID fortsätter växa

Freja eID Group har presenterat sin rapport för tredje kvartalet 2025, och siffrorna visar att tjänsten för e-legitimation blir allt mer populär. Antalet registrerade användare har nu nått 1502000, vilket är en ökning med 26 procent jämfört med samma kvartal året innan.

Även antalet abonnemangskunder har ökat, vid kvartalets slut hade Freja 496 abonnemangskunder, vilket också motsvarar en tillväxt på 20 procent jämfört med samma kvartal året innan. Dessa kunder består främst av företag och organisationer som använder Freja för att erbjuda säker inloggning och digital identifiering till sina användare.

Freja eID Group ser positivt på utvecklingen och menar att siffrorna visar att behovet av säkra och användarvänliga e-legitimationer fortsätter att växa. Företaget arbetar vidare med att utveckla tjänsten och nå ut till fler användare och kunder, både i Sverige och internationellt.