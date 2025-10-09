-
Kamp och kul i TV-soffan
Netflix släpper partyspel med mobilstyrning
Netflix lanserar nya partyspel för TV som styrs med mobilen.
Netflix breddar sitt spelutbud och introducerar fem nya partyspel som är särskilt utformade för att spelas tillsammans i vardagsrummet. Det speciella med satsningen är att spelen styrs direkt från deltagarnas iPhone- eller Android-telefoner, vilket gör det enkelt för flera personer att delta utan extra handkontroller eller särskild utrustning.
De nya titlarna inkluderar LEGO Party, där spelare tävlar i minispel och samlar guld i olika temazoner, samt Boggle Party, som utmanar upp till åtta personer att hitta ord i ett bokstavsgitter. Pictionary: Game Night erbjuder snabba ritsessioner där andra gissar vad som tecknas, medan Tetris Time Warp ger klassiska Tetris-varianter från olika epoker. I Party Crashers: Fool Your Friends gäller det att avslöja vilken spelare som är en hemlig bedragare.
Spelen kommer att finnas tillgängliga på TV-apparater som redan stödjer Netflix spelplattform och spelen ingår i den vanliga Netflix-prenumerationen. Lanseringen är planerad till senare under hösten, med målet att spelen ska vara redo lagom till julhelgen. Målet är att skapa en social spelupplevelse som passar både familjer och vänträffar, direkt via den Netflix-app som många redan använder.