Test: Nothing CMF Headphone Pro - Färgglada hörlurar till riktigt bra pris

Betyg: 7/10 Prisvärda

Öronkåporna lätta att byta ut

Batteritiden Gimmickar som inte tillför så mycket nytta

Brittiska Nothing är grundat av Carl Pei som innan dess startade Oneplus. Oneplus lyckades tack vare ett smart varumärksarbete framstå som pigga uppstickare trots att de var en del av Oppo, en av världens största mobiltillverkare. Attityden känns också igen hos Nothing, som satsar på design som märks och gimmickar som drar uppmärksamheten till sig, samtidigt som deras produkter ofta är utmärkta i sin egen rätt. Deras undermärke CMF tar dessa egenskaper till de billigare prisklasserna, och CMF Headphone Pro är Nothings andra Over Ear-hörlurar och de första under namnet CMF.

Formgivningen av CMF Headphone Pro känns pigg och i den mån de är plastiga är det något man bejakar med ytor i blankplast. De flesta on-ear-hörlurar ser ungefär likadana ut, men CMF Headphone Pro gör inte det. Headset finns i färgerna ljusgrå, mörkgrå och mintgrön. Själva öronkåporna finns dessutom separat i orange. Nothing framhåller att du kan blanda färgerna genom att byta ut öronkåporna genom att enkelt vrida loss dem. Jag skulle inte komma på tanken att köpa till ett par öronkåpor i annan färg bara för att få en egen stil, men däremot brukar minnesskummet i öronkåporna ta slut över tid, och då är det bra att man enkelt kan byta ut dem. Det ska tilläggas att öronkåporna är riktigt bekväma och rätt lätta för sin storlek. De kan inte vikas ihop, men kåporna kan vikas åt sidan och det följer med en påse att ha dem i.

Intressanta knappar

På headsetet sitter totalt fyra reglage som du styr det med, och även här är Nothing lite originella. Dels har vi ett skrollhjul som på en mus som du kan använda för att justera volymen eller spela och pausa musik, samt växla mellan brusreducering och genomhörning. Vi har en knapp för av/på, en knapp för röstassistent och slutligen ett skjutreglage för bas. Det sistnämnda är en originell idé, och jag kan se poängen om du gillar förstärkt bas i din musik, men inte till exempel när du lyssnar på poddar. I praktiken tycker jag basreglaget går från “något förstärkt bas” till “helt absurt mycket bas”.

De flesta av knapparna kan du ställa om i appen Nothing X, så om du till exempel inte använder röstassistent kan du lägga genomhörningsläget på den knappen istället. Skjutreglaget kan bara användas för att förstärka basen eller diskanten.

En av Nothings typiska gimmickar alltså, men vi ska inte glömma att det här är ett par over ear-lurar för 1400 kronor, och sett till det priset är musikljudet riktigt bra. Basen är som vi nämnt lite uppskruvad, men annars är ljudet fylligt och detaljrikt, och du kan få högupplöst ljud via LDAC om du ansluter till en Androidmobil.

I appen kan du också göra ett hörseltest och få en anpassad ljudprofil efter din hörsel. Jag tycker att det fungerar bra. Hörselprofilen sparas i headsetet, så du kan ansluta det till en annan enhet och behålla ljudinställningen.

Bra brusreducering

CMF Headphone Pro har som sagt också aktiv bullerdämpning, utöver den dämpning som sker av att du har ett par öronkåpor på dig. Brusreduceringen tar främst bort lägre frekvenser, till exempel det jobbiga motorljudet från bussen som börjar bli gammal. Det är inte den bästa bullerdämpning jag hört, men för prislappen är den riktigt bra ändå. Som alternativ till bullerdämpningen kan du slå på genomhörning, så att omgivningens ljud istället släpps igenom. Det är främst användbart om du är ute och rör dig och riskerar att inte höra om en cykel plingar eller bil tutar på dig, men det är tillräckligt bra för att du ska kunna föra ett samtal med hörlurarna på. Men då kan du ju nästan lika lätt dra av dig dem och ha dem om halsen tycker jag.

Samtalsljudet kan beskrivas som genomsnittligt, det vill säga att det låter burkigare än när du pratar i mobilen men du är fullt hörbar i tyst eller lätt bullerstörd miljö. Blir det mycket buller filtreras det bort men ditt samtalsljud blir lidande på kuppen. Genomsnittligt samtalsljud är dock bättre än vad jag normalt får i ett par Over Ear-lurar till det här priset.

Batteritiden är en annan egenskap som utmärker CMF Headphone Pro. Nothing lovar 100 timmar på en laddning, men det är utan brusreducering och högupplöst ljud med LDAC. Med brusreducering halveras batteritiden, vilket fortfarande är utmärkt. Fem minuters laddning ger fyra timmars speltid med brusreduceringen påslagen.

För de flesta användare tillför gimmickarna, att du kan byta färg på öronkåporna och att du har ett basreglage, ingen egentlig nytta, men om de fick dig att upptäcka ett headset som ger riktigt bra värde för 1400 kronor kanske de fyllde sitt syfte ändå?