Pokémon Go får största uppdateringen på fem år

AR-spelet Pokémon Go lanserades 2016 och fick en av sina största uppdateringar då man ökade maxnivån för spelare från 40 till 50.

Den 15 oktober kommer spelet att få en ny stor uppdatering då bland annat maxnivån höjs från 50 till 80 och hela nivåkurvan från nivå 1 till 80 balanseras om. Spelare kommer att låsa upp nya belöningar som ökad lagringskapacitet för monster, föremål och gåvor samt nya avatarartiklar från nivå 25. Nya uppgifter för att gå upp i nivå införs för nivå 71–80 samtidigt som tidigare uppgifter för nivå 41–50 tas bort. De som redan samlat mycket erfarenhet kan automatiskt hoppa flera nivåer utan risk att tappa nivå, men XP-kravet för kommande nivåer kan förändras.

Inför uppdateringen pågår ett evenemang mellan den 25 augusti och 14 oktober med en rad olika bonusar.