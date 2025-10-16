Google förbättrar skydd mot bedrägerier

Google meddelar att man släpper flera nya funktioner för att göra det svårare för bedragare att lura användare och enklare för drabbade att få tillbaka sina konton. Företaget introducerar förbättringar i Google Messages som varnar för skadliga länkar och en ny funktion, Key Verifier, som låter användare skanna QR-koder för att bekräfta att krypterade konversationer är med rätt person.

Företaget lanserar också nya verktyg för kontoåterställning som ska ge en tryggare väg tillbaka till kontot vid lösenordsproblem eller kompromettering. Användare kan nu lägga till Recovery Contacts som kan hjälpa till att bekräfta identitet om vanliga återställningsmetoder misslyckas, och Google inför inloggning med mobilnummer där konton kopplade till ett nummer kan identifieras och verifieras med låsskoden från en tidigare Android-enhet.