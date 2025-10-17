Krönika: Iphone Air kommer att floppa

Jag är inte förvånad, och jag tror att Iphone Air kommer att möta samma öde.

Idag fick sig trenden en ordentlig törn, när Samsung bekräftade uppgifter om att det inte blir någon S26 Edge. Tidigare rykten sade att S26 Edge skulle ersätta S26 Plus i nästa års produktfamilj, men nu är istället S26 Plus tillbaka och S26 Edge struken. Orsaken sägs ha varit svagare försäljning än väntat, och den måste ju ha varit rejält svag för att man ska lägga ner en hel produktlinje efter något halvår i stället för att ge den chansen att växa.

2025 blev året för de tunna mobilernas återkomst. Apple hade länge ryktats ha en extra tunn Iphone på gång, och när det väl stod klart att den skulle bli av låg Samsung i startgroparna för att förekomma dem. Samsungs telefon blev Galaxy S25 Edge som släpptes i våras, med en tjocklek på 5,8 mm, och Apple släppte nyligen Iphone Air som är endast 5,64 mm tjock. Nyligen hakade även Motorola på med en 5,99 mm tunn mobil.

2025 blev året för de tunna mobilernas återkomst. Apple hade länge ryktats ha en extra tunn Iphone på gång, och när det väl stod klart att den skulle bli av låg Samsung i startgroparna för att förekomma dem. Samsungs telefon blev Galaxy S25 Edge som släpptes i våras, med en tjocklek på 5,8 mm, och Apple släppte nyligen Iphone Air som är endast 5,64 mm tjock. Nyligen hakade även Motorola på med en 5,99 mm tunn mobil.

Idag fick sig trenden en ordentlig törn, när Samsung bekräftade uppgifter om att det inte blir någon S26 Edge. Tidigare rykten sade att S26 Edge skulle ersätta S26 Plus i nästa års produktfamilj, men nu är istället S26 Plus tillbaka och S26 Edge struken. Orsaken sägs ha varit svagare försäljning än väntat, och den måste ju ha varit rejält svag för att man ska lägga ner en hel produktlinje efter något halvår i stället för att ge den chansen att växa.

Jag är inte förvånad, och jag tror att Iphone Air kommer att möta samma öde.

Annons

Jag märkte redan när jag testade Galaxy S25 Edge att läsarintresset var svagt, men framför allt utgick jag från min egen reaktion på telefonen: Det här är tekniskt imponerande men samtidigt helt poänglöst.

För Iphone Air upplever vi att det finns en stor nyfikenhet på mobilen i bekantskapskretsen, men det är vårt minst lästa Iphone-test. Och precis som med Galaxy S25 Edge kan det ju vara en mobil man gärna vill se men inte vill ha.

Annons

För den som tänker att Apple är för stora för att misslyckas och vet vad de gör påminner jag om Iphone 12 och 13 Mini som floppade. Apple gav produktsegmentet en chans men lade ner efter två modeller.

Här i Sverige är vi ju svaga för kompakta mobiler, men sett till världen som helhet faller de på att de flesta prioriterar batteritid framför kompakt format. Batteritid är ju en uppenbar kompromiss även med de tunna mobilerna, och dessutom inte den enda. Där Iphone 12 och 13 Mini hade samma kamerauppsättning som Iphone 12 och 13 blir Samsung Galaxy S25 Edge och Iphone Air av med en kamera.

Annons

Men den största skillnaden mellan Iphone Air och Iphone Mini är ju att Mini ändå hade en tydlig fördel också, tar mindre plats, lättare att använda med en hand och så vidare. Poängen med en kompakt mobil behöver inte förklaras. Vad är poängen med en ovanligt tunn mobil? Tja… det ser coolt ut? Fast använder du ett mobilskal märks det inte längre.

Vi har haft ett race mot tunnare mobiler förut, det tog stopp kring Iphone 6 ungefär. Då var mobilerna mycket mindre och våra förväntningar på deras batteritid lägre. Vi hade också ett annat beteende där man ofta hade mobilen i bakfickan, ett vanligt klagomål på Iphone 6 var att den böjde sig när man satte sig med mobilen i bakfickan. Idag tror jag inte någon hoppas på tunnare mobiler för att kunna återgå till att ha mobilen i bakfickan. Några andra egentliga fördelar är svåra att se, och nackdelarna med kortare batteritid och sämre kamerauppsättning är ju uppenbara för de flesta. Det finns helt enkelt ingen efterfrågan på en Iphone Air.

Annons

Men det finns absolut en efterfrågan på tunnare mobiler, bara inte i det här formatet. Samsung Galaxy S25 Edge var ju inte Samsungs enda ultratunna mobil 2025. Samsungs vikbara Galaxy Z Fold 7 var ännu tunnare utvikt, och även Z Flip 7 var rejält tunnare än sin föregångare. I båda dessa format gör det tunnare formatet verklig skillnad i praktisk användning. Galaxy Z Fold 7 är knappt tjockare än en vanlig mobil hopfälld, och Z Flip 7 ligger betydligt bättre i fickan tack vare sin tunnare profil i hopvikt tillstånd.

Kanske är Iphone Air bara en prototyp för den första vikbara Iphone?