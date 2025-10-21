OpenAI presenterar webbläsaren Atlas

Än så länge finns Atlas bara till mac OS.

OpenAI har lanserat webbläsaren ChatGPT Atlas och säger att den snart ska släppas för Android och Ios. I Atlas är ChatGPT kärnan i webbläsaren och ska kunna hjälpa användaren direkt i fönstret utan att behöva kopiera text eller byta sida.

På mobilerna ska Atlas kunna se vad du ser i webbläsaren och utföra uppgifter utifrån det, till exempel sammanfatta tidigare sidor eller hjälpa dig hitta information. OpenAI säger också att Atlas blir mer användbar över tid genom ett minne som sparar kontext.

Webbläsaren har ett särskilt agentläge som kan göra efterforskningar, automatisera uppgifter och planera aktiviteter, men det läget kräver betalabonnemang såsom Plus, Pro eller Business. För tillfället finns Atlas enbart macOS, och användare på Android och Ios får tillgång när mobilversionerna släpps.