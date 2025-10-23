Så får du träningen från Huawei Watch till Strava, Adidas och andra tjänster

Tidigare i år visade försäljningsstatistik att Huawei globalt är den största tillverkaren av wearables, som smarta klockor och armband. Det finns dock många tillverkare av klockor och särskilt i Sverige har ju Apple Watch, Garmin och Galaxy Watch stark ställning. Vill du som har en Huawei-klocka jämföra dig och peppa kompisarna och deras träningspass kan ni ansluta era klockor till en gemensam tredjepartstjänst.

Huaweis klockor stödjer via appen Huawei Hälsa delning av träningspass till Strava, Adidas Running och Komoot. Den senare används främst till vandring i vildmarken medan Adidas och Strava är mer populära träningsappar. Alla dessa appar finns för såväl Iphone som Android, så de går att ansluta till även från många andra smartklockor, oavsett märke.

Kolla upp vilken app dina kompisar använder eller kom överens vilken ni vill börja med gemensamt. När du har ett konto där, i Strava, Adidas Running eller Komoot, går du sedan till Huawei Hälsa-appen. Där klickar du på “Jag”-fliken och sedan Sekretesshantering. Där, under rubriken “Datadelning och auktorisering” kan du ansluta till en av de tre tjänsterna och när du väl gjort det kommer nya träningspass att laddas upp även dit automatiskt.

Det här tipset är ett utdrag ur en längre artikel där vi tipsar om okända användningsområden och allmänna tips om Huaweis smarta klockor. Artikeln publicerades tidigare i sin helhet exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Hela den ursprungliga artikeln hittar du här.