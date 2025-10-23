Googles Find Hub passerar gigantisk milstolpe

Googles Find Hub har nu passerat en miljard nedladdningar i Google Play Store. Appen, som började som Android Device Manager när den lanserades i december 2013 och senare bytte namn till Find My Device, genomgick en ny evolution och blev till Find Hub under 2025.

Google har successivt byggt ut appens funktioner, bland annat med en ny flik för platsdelning via Google Maps kallad Personer. Appen stödjer också fler spårningsenheter och ultrabredbandskommunikation för mer exakt positionering, och Google har antytt framtida stöd för satellitanslutning för att kunna hitta enheter även utan mobilnät.

Find Hub nådde 500 miljoner nedladdningar i juli 2024 och har vuxit vidare fram till att den ny har passerat miljardmarkeringen. Google planerar dessutom ytterligare integrationer, bland annat funktioner för att hjälpa flygbolag och resenärer att hitta förlorat bagage, något som man planerar att implementera under början av 2026.