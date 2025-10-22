Samsung har presenterat Galaxy XR

Samsung har släppt Galaxy XR, ett nytt avancerat headset som kombinerar virtuell och förstärkt verklighet. Det är utvecklat tillsammans med Google och Qualcomm, och det bygger på en ny Android-plattform som är särskilt anpassad för den här typen av teknik. Headsetet är tänkt att fungera som en smart följeslagare som förstår både röst, syn och gester, och kan till exempel hjälpa dig att söka efter saker du ser eller omvandla vanliga bilder till 3D.

Skärmen är högupplöst med två 4K Micro‑OLED‑paneler som tillsammans visar över 27 miljoner pixlar. Färgåtergivningen är nästan heltäckande enligt filmstandard, och uppdateringshastigheten är smidig nog för både film och spel. Synfältet är brett, vilket gör upplevelsen mer omslutande. Inuti finns 16 gigabyte arbetsminne och 256 gigabyte lagringsutrymme.

Galaxy XR drivs av en Snapdragon XR2+ Gen 2, kraftfull processor från Qualcomm som är särskilt utvecklat för den här typen av enheter. Det finns ett stort antal sensorer och kameror som följer huvudets rörelser, ögonens riktning och händerna, vilket gör att du kan styra mycket med bara kroppsspråket. Du kan även ta 3D-bilder och spela in 3D-video med den inbyggda kameran. För att låsa upp enheten kan du använda ögats iris, och ljudet kommer från inbyggda högtalare med både bas och diskant, samt sex mikrofoner som fångar upp din röst tydligt.

Batteriet sitter inte i själva headsetet utan är separat, vilket gör det lättare att bära. Headsetet väger drygt ett halvt kilo, och batteripaketet väger lite drygt 300 gram. Du kan använda det i ungefär två timmar, eller lite längre om du bara tittar på video, och det går att använda medan det laddas. Du kan justera avståndet mellan linserna så att det passar olika ögon, och om du har glasögon finns särskilda insatser som tillbehör. Det går att spela upp video i 8K-upplösning med stöd för moderna komprimeringsformat, och du kan koppla upp dig med både Wi-Fi 7 och Bluetooth 5.4.

Systemet har Googles AI Gemini inbyggt, vilket gör att du kan prata med headsetet, använda gester och få hjälp direkt i appar som YouTube, Google Maps och Google Photos. Det fungerar med vanliga Android-appar och är kompatibelt med utvecklingsverktyg som Unity och OpenXR, vilket gör det lättare för utvecklare att skapa nya upplevelser.

Samsung lyfter fram att Galaxy XR passar för underhållning, spel, kreativt arbete och företagsanvändning. Du kan till exempel få AI-hjälp i spel, redigera 3D-material med Adobe-verktyg, eller använda headsetet för träning och simuleringar inom industrin.

För att locka tidiga användare erbjuder Samsung ett paket med tjänster som Google AI Pro, YouTube Premium och Google Play Pass, vilket enligt uppgift motsvarar ett värde på över 1000 dollar. Priset för själva headsetet är 1799 dollar, vilket placerar det mellan Apples dyrare Vision Pro och Metas billigare Quest-modeller. Lanseringen sker först i USA den 21 oktober och i Sydkorea den 22 oktober.