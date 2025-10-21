Google ändrar riktning för Privacy Sandbox

Google har meddelat att deras plan för Privacy Sandbox förändras. Tanken från början var att ersätta tredjepartscookies, som används för att följa vad du gör på olika webbplatser, med nya tekniker som ger bättre integritet men ändå tillåter annonsmätning. Målet var att minska spårning samtidigt som webbplatser och annonsörer fortfarande kan se om kampanjer fungerar.

Nu säger Google att flera av de föreslagna teknikerna inte fått tillräcklig användning och därför ska fasas ut. Samtidigt fortsätter de att satsa på några få alternativ som fått mer stöd i branschen, bland annat arbeten för interoperabel mätning tillsammans med standardiseringsgrupper och metoder som CHIPS, FedCM och Private State Tokens för att motverka bedrägerier.

Ändringen betyder att utvecklare och företag som testat de borttagna funktionerna behöver se över sina lösningar och planera för andra sätt att mäta resultat. Google säger att lärdomarna från experimenten ska användas för framtida förslag och att man vill fortsätta samarbeta med webbläsartillverkare och industrin.