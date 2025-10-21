-
Duell bästa vikbara: Samsung Galaxy Z Fold 7 mot Google Pixel 10 Pro Fold
-
Krönika: Iphone Air kommer att floppa
-
Nästa flaggskepp, T9, Lyca Mobile, vad är bildmotor och mer – Mobil svarar
-
Krönika: Allt är relativt, storleken också
-
Duell: Samsung Galaxy A17 mot Motorola Moto G56
-
Krönika: Snabb mobil oavsett prestanda
-
Intervju: Oppos Nordenchef om inträdet på svenska marknaden
-
Krönika: Lanseringarna som skapar en lucka i tiden
-
Nyheterna i Samsung One UI 8 på djupet
-
Tips och tricks: 8 smarta knep för Huaweis smarta klockor
Försöket att äta kakan och ha den kvar
Google ändrar riktning för Privacy Sandbox
Google stoppar arbetet med flera av Privacy Sandbox-experimenten vars avsikt var att fasa ut cookies på webben.
Google har meddelat att deras plan för Privacy Sandbox förändras. Tanken från början var att ersätta tredjepartscookies, som används för att följa vad du gör på olika webbplatser, med nya tekniker som ger bättre integritet men ändå tillåter annonsmätning. Målet var att minska spårning samtidigt som webbplatser och annonsörer fortfarande kan se om kampanjer fungerar.
Nu säger Google att flera av de föreslagna teknikerna inte fått tillräcklig användning och därför ska fasas ut. Samtidigt fortsätter de att satsa på några få alternativ som fått mer stöd i branschen, bland annat arbeten för interoperabel mätning tillsammans med standardiseringsgrupper och metoder som CHIPS, FedCM och Private State Tokens för att motverka bedrägerier.
Ändringen betyder att utvecklare och företag som testat de borttagna funktionerna behöver se över sina lösningar och planera för andra sätt att mäta resultat. Google säger att lärdomarna från experimenten ska användas för framtida förslag och att man vill fortsätta samarbeta med webbläsartillverkare och industrin.