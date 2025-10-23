Apple kan hoppa över Iphone 19

Apple kan komma att hoppa över namnet Iphone 19 för 2027 år modeller och istället kalla nästa modell för Iphone 20 för att markera Iphonens 20-årsjubileum. Detta enligt publikationen Android Headlines. Företaget uppges se namnbytet som en marknadsföringsåtgärd för att skapa större uppmärksamhet kring jubileumsmodellen och förväntas ge samma nummer till både standard- och Pro‑modellerna.

Namnbytet påminner om hur Apple tidigare valde att byta från siffra till romerskt tecken när de lanserade Iphone X, det vill säga Iphone 10, i stället för Iphone 9. Då användes det nya namnet för att lyfta fram en större förändring och skapa symbolvärde, även om de tekniska förbättringarna i praktiken byggde vidare på tidigare generationer. Samma logik verkar ligga bakom beslutsmotivet nu: ett nummerbyte som signalerar en milstolpe snarare än en fullständig omvälvning av hårdvara eller funktioner.

Analytiker bedömer att ett Iphone 20 kan ge en PR-effekt liknande den kring Iphone X och påverka hur vissa konsumenter uppfattar värdet av en uppgradering. Tekniskt förväntas förändringarna vara gradvisa med fokus på förbättrad kamera, prestanda och batteritid, medan designen sannolikt får mer subtila justeringar.

Apple har ju i år också som bekant gjort en liknande förändring för flera av sina operativsystem när man gjorde ett hopp till Ios 26 et cetera, en förändring som visar att Apple är villigt att göra större avsteg i sin numrering för tydlighet och marknadskommunikation.