-
Duell bästa vikbara: Samsung Galaxy Z Fold 7 mot Google Pixel 10 Pro Fold
-
Krönika: Iphone Air kommer att floppa
-
Nästa flaggskepp, T9, Lyca Mobile, vad är bildmotor och mer – Mobil svarar
-
Krönika: Allt är relativt, storleken också
-
Duell: Samsung Galaxy A17 mot Motorola Moto G56
-
Krönika: Snabb mobil oavsett prestanda
-
Intervju: Oppos Nordenchef om inträdet på svenska marknaden
-
Krönika: Lanseringarna som skapar en lucka i tiden
-
Nyheterna i Samsung One UI 8 på djupet
-
Tips och tricks: 8 smarta knep för Huaweis smarta klockor
En Iphone som inte många vill ha
Iphone 17 Air verkar gå mot ett fiasko
Försäljningen uppges gå så dåligt att Apple har gjort drastiska nedskärningar i produktionen.
Apple drar ner produktionen av den nya Iphone Air efter svag efterfrågan, enligt publikationen Nikkei Asia. En färsk undersökning visar att intresset för modellen är mycket lågt, vilket fått Apple att minska beställningarna från leverantörer och omfördela kapacitet till andra Iphone 17‑modeller. Företaget väntas samtidigt öka produktionen av Iphone 17 och Iphone 17 Pro för att möta en starkare efterfrågan på de högre prissegmenten.
Källor uppger att Apples beslut delvis grundar sig på att köpare i nuläget i större utsträckning prioriterar Pro‑modeller framför billigare varianter, och att nya AI‑funktioner ännu inte lett till tydliga köpdrivande effekter. Leverantörer har fått reviderade order som minskar Iphone Air med betydande volymer samtidigt som produktionen för vissa 17‑modeller ökas, vilket väntas påverka delar av leverantörskedjan i Asien.
Marknadsanalytiker bedömer att Apples omprioritering är ett sätt att snabbt ställa om produktionskapaciteten efter kundernas bristande köpintresse, men att utfallet kan ge svårare villkor för leverantörer som tidigare planerat för större volymer av Iphone Air.