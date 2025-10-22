Iphone 17 Air verkar gå mot ett fiasko

En Iphone som inte många vill ha

Apple drar ner produktionen av den nya Iphone Air efter svag efterfrågan, enligt publikationen Nikkei Asia. En färsk undersökning visar att intresset för modellen är mycket lågt, vilket fått Apple att minska beställningarna från leverantörer och omfördela kapacitet till andra Iphone 17‑modeller. Företaget väntas samtidigt öka produktionen av Iphone 17 och Iphone 17 Pro för att möta en starkare efterfrågan på de högre prissegmenten.

Källor uppger att Apples beslut delvis grundar sig på att köpare i nuläget i större utsträckning prioriterar Pro‑modeller framför billigare varianter, och att nya AI‑funktioner ännu inte lett till tydliga köpdrivande effekter. Leverantörer har fått reviderade order som minskar Iphone Air med betydande volymer samtidigt som produktionen för vissa 17‑modeller ökas, vilket väntas påverka delar av leverantörskedjan i Asien.

Marknadsanalytiker bedömer att Apples omprioritering är ett sätt att snabbt ställa om produktionskapaciteten efter kundernas bristande köpintresse, men att utfallet kan ge svårare villkor för leverantörer som tidigare planerat för större volymer av Iphone Air.